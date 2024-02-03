桃園市長張善政驚傳車禍　妻胸悶送醫治療

桃園市長張善政。（中評社 資料照） 中評社台北2月3日電／中國國民黨桃園市長張善政今天下午開車載妻子回新北市新店老家遇車禍。張善政沒有受傷，但妻子胸口痛、頭暈，緊急送醫治療，並無大礙。車禍原因有待轄區警方調查釐清。



桃園市新聞處表示，張善政於今日下午行程結束後，自行駕駛私家車返回新店老家打掃，於國道三號行駛時發生事故。車上衹有市長與其妻子。張善政僅腳部些微擦傷，並無大礙。妻有胸悶情況，事發後也由救護車送往醫院檢查，也無大礙。



該車禍事故目前由國道警察依相關程序協處。



