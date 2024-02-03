選後更忙！柯文哲：要寫書與編黨部運作規範

柯文哲說他最近正在寫一本有關“總統”大選SOP的書。（中評社 盧誠輝攝） 中評社桃園2月3日電（記者 盧誠輝）台灣民眾黨主席柯文哲今日下午到桃園市楊梅區舉辦小草見面會時表示，他最近正在寫一本書，是有關“總統”大選的SOP，把它當成自己的武功秘笈，另外還要編訂“立院”黨團運作規範與中央黨部運作規範，也會成立民眾黨自媒體中心，所以他選後每天都過得很充實，一刻都不得閒。



2024大選，台灣民眾黨在桃園市楊梅區開出3.4萬多票（32.84%）的選票，居6都所有行政區中的第一名，柯文哲今日下午特別到楊梅舉辦小草見面會，感謝所有楊梅選民的支持，現場約有1百多人到場，給柯文哲熱情加油與鼓勵。



柯文哲致詞時表示，他最近正在寫一本書，是有關“總統”大選的SOP，包括像是車掃的配備要怎麼配？時間和路線要怎麼走？這些都是科學，都應該要有SOP可以遵循，他會把這本書當成武功秘笈。另外最近他也在編訂“立院”黨團運作規範與中央黨部運作規範，也會成立民眾黨自媒體中心，所以他選後每天都過得很充實，一刻都不得閒。



民眾黨這次大選失敗的原因有兩個，柯文哲說，第一是民眾黨在傳統媒體上全面挨打，以前大家都說什麼藍媒、綠媒，但民眾黨是“倒楣”，因為所有傳統媒體都在罵我們，這也證明目前民眾黨的自媒體還不足以壓制傳統媒體。



第二個民眾黨失敗的主因是沒有地方組織，柯文哲指出，這是他從這次大選中所觀察出來的心得，因為當時很多支持者都不知道是從哪裡冒出來的，所以還是應該要有地方組織把這些人給找出來。



柯文哲認為，民眾黨在這次大選成功的地方則是創造了一種全新的公民運動，他證明了不用跟財團募款也能打完選舉，民眾黨在大選中超過新台幣50萬元的捐款衹有11筆，且他都沒有強力募款，而是有需要才募款，所以根本不需要靠大財團。



柯文哲說，民眾黨選前之夜在凱道的造勢晚會，是太陽花學運之後最大的一場公民運動，在完全沒有動員的情況下，真的很不簡單，顯見台灣現階段不喜歡藍綠的比例還是很高，但民眾黨希望有一天能做到讓選民能真的喜歡，而不是只是因為討厭藍綠才投給民眾黨。

