【大 中 小】 【打 印】 特斯拉將召回約220萬輛車 http://www.CRNTT.com 2024-02-03 16:55:09



中評社香港2月3日電／特斯拉 正召回在美銷售的幾乎所有車輛，因為儀表板上的一些警告燈太小。



鉅亨網消息，美國安全監管機構 NHTSA 周五 (2 日) 發布文件指出，此次召回將透過線上軟體更新來完成。涵蓋 2012 年至 2023 年的 Model S、2016 年至 2023 年的 Model X、2017 年至 2023 年的 Model 3、2019 年至 2024 年的 Model Y 和 2024 年的 Cyber​​truck。



該機構表示，煞車、停車和防鎖死煞車警告燈的字體大小比聯邦安全標準要求的要小。這可能會關鍵的安全資訊難以閱讀，從而增加撞車的風險。



特斯拉已經開始發佈軟體更新，車主將從 3 月 30 日開始收到信函通知。



NHTSA 表示，它在 1 月 8 日的例行安全審計中發現了這個問題。



特斯拉已經確定 3 宗可能與該問題相關的保固理賠，但沒有關於碰撞或受傷的報告。



該機構正在加強對特斯拉汽車審查。該公司周五還發布文件指出，已將 2023 年轉向問題調查升級為工程分析，距離召回又更近了一步。



去年 12 月，該機構向特斯拉施壓，要求召回超過 200 萬輛汽車，以更新軟體並修復有缺陷的系統；該系統在確保駕駛人在使用 Autopilot 時集中注意力。



文件稱，此次更新將增加對駕駛人的警告和提醒。

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