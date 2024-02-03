林佳龍遭扯介入“立法院長”選舉　中間人澄清

府秘書長林佳龍。（中評社 資料照） 中評社台北2月3日電／綠白雙方連日因“立法院”龍頭選舉合作破局互槓，民眾黨“立法院”黨團總召黃國昌爆料，台灣數位光訊董事長廖紫岑、常陽科技董事長林煜喆兩位中間人，1月31日代表“總統府”秘書長林佳龍拜訪民眾黨主席柯文哲。林佳龍今發聲明否認，緊接著，林煜喆也發聲明強調，這是他的個人行動，林佳龍事先不知細節，也沒有誰授權誰的問題，懇請柯文哲及其團隊別再波及他人。



“立法院”正副院長選舉餘波盪漾，民眾黨昨宣稱，廖紫岑、林煜喆1月31日傍晚拜訪柯文哲，表明代表民進黨高層，由中間人打電話給綠營醫界大老陳永興。黃國昌今表示，該位高層就是林佳龍，並質疑民進黨派系內鬥，林佳龍為鋪排“閣揆”之路而背叛游錫堃。



游錫堃與林佳龍同為“正國會”派系。



對此，林佳龍辦公室今發聲明表示，林姓企業家與柯文哲主席陣營熟識，表達希望前往溝通“立法院長”選舉，林佳龍僅被動被告知，並不知道細節，也無權阻止，更沒有授意的問題。“立法院長”選舉過程，中間有許多民間人士來訊、來電表達關心，許多訊息林佳龍也有同步傳遞給游錫堃院長本人及相關人士，坦坦蕩蕩，可受公評。



林佳龍辦公室強調，黃國昌把友人私下的善意互動與訊息交換，胡亂貼上標籤與政治陰謀，令人無比遺憾，我們希望適可而止。看到黃國昌的發文後，林佳龍再次與游錫堃通上電話，雙方對於事件發展至此皆感到無奈，游於電話中給予林佳龍勉勵，凡事豁達以對。



被民眾黨咬出另一位中間人林煜喆則發聲明表示，本人身為一個關心台灣發展的小企業主，希望台灣政局穩定。他與柯文哲主席神交多年，希望他能協助穩定“立法院”政局，讓台灣能順利運轉創造民生富裕安定的社會，他也把這樣的想法告訴他的雲林鄉親好友林佳龍先生。



林煜喆表示，他沒有想到一個“以和為貴”讓台灣更和諧轉動的想法，竟然會釀成一個不可收拾的風波，造成柯文哲及林佳龍的困擾，我已經懇請柯文哲主席及他的團隊，原本希望台灣政局穩定的動機沒有改變，但是我的個人行為，包括臨時找廖紫岑女士同行，林佳龍先生事先並不知細節，所以就不用再波及他人。事前並不清楚政治並不是我想像的那樣，在生意場上的道義及誠信這裡是看不到的。