柯文哲：民進黨袖手旁觀　擺明要做掉游錫堃

柯文哲接受媒體聯訪。（中評社 盧誠輝攝） 中評社桃園2月3日電（記者 盧誠輝）台灣民眾黨主席柯文哲今日下午到桃園市楊梅區舉辦小草見面會後接受媒體聯訪時表示，從大選結果確定到要選“立法院長”有將近20天時間，但他卻看不出民進黨是怎麼為游錫堃輔選的，擺明就是要把游錫堃做掉，提名了卻每個人都袖手旁觀。



2024大選，台灣民眾黨在桃園市楊梅區開出3.4萬多票（32.84%）的選票，居6都所有行政區中的第一名，柯文哲今日下午特別到楊梅舉辦小草見面會，感謝所有楊梅選民的支持，現場約有1百多人到場，給柯文哲熱情加油與鼓勵。



針對民眾黨“立委”黃國昌指控“總統府”祕書長林佳龍背叛游錫堃，林佳龍則發表聲明強調沒有介入“立法院長”選舉，並反擊黃國昌所指控的陰謀論完全偏離事實一事。



柯文哲說，這太嚴重了，個別委員的意見只能代表個人，但事情發生過了就不要再去談一大堆，這件事是民進黨放話，為什麼老是要興風作浪讓社會不安，民進黨應該要檢討黨的文化。



柯文哲強調，從大選結果確定到要選“立法院長”有將近20天時間，但他卻看不出民進黨是怎麼為游錫堃輔選的，擺明就是要把游錫堃做掉，提名卻每個人都袖手旁觀。



媒體詢問，陳永興聲明指出，柯文哲來電時詢問若民進黨能夠在第一輪投票就支持黄珊珊，民眾黨願意支持民進黨人選擔任“副院長”？

