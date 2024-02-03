春運首周海南離島免稅購物金額9.6億元

中評社北京2月3日電／據央廣網報導，隨著春運假期海南進出島旅客快速攀升，離島免稅消費這把“火”也越燃越旺。據海口海關統計，春運首周（1月26日－2月1日），海口海關共監管離島免稅購物金額9.6億元，15.5萬人次，106.3萬件。



春節將至，海南各大離島免稅商店紛紛推出“免稅年貨節”、多倍積分等促銷活動，打造多樣化消費場景滿足不同人群需求，助推迎春免稅消費熱潮。



“‘年貨節’是元旦過後第一個重要營銷節點，也是傳統的銷售高峰，與‘龍年’相關的商品開始走紅，龍年限定的護膚套裝、洋酒禮盒等成為熱銷商品。”國藥中服三亞免稅店運營總監楊晨浩說。



隨著離島免稅年貨節“大戰”拉開帷幕，海南全島12家免稅店的春節備貨和物流供應鏈已經提前運轉起來，免稅品進口、入出庫業務進入高峰期。



消費體驗升級的背後是智慧監管帶來的質效提升，為助力免稅企業搶抓銷售旺季“黃金期”，海口海關持續深挖離島免稅集中審單作業改革效能，將免稅品備案時間壓縮至3分鐘以內，非查驗准單審核時間壓縮至5分鐘以內，保障免稅品上架“零延遲”，物流周轉效率大幅提升，企業運用成本進一步壓縮。



企業有“呼”海關即“應”。海口海關通過搭建關企聯繫平台，打通助企服務“最後一公里”，“一企一群”在線受理業務，提供“全程全鏈”優質服務。同時，依托離島免稅海關監管系統、視頻監控及店面巡查，對免稅品進行全流程動態監管，保障商品質量安全和消費者權益。



海口海關口岸監管處副處長郭建盟說：“今年我們將繼續聚焦智慧監管出實招，助力離島免稅企業持續釋放動能，推進ERP聯網、離島免稅行郵稅電子支付、‘一次備案，全島通用’等便利化措施取得實效，持續擦亮離島免稅這塊“金字招牌”，為海南國際旅遊消費中心建設增添新動能。”