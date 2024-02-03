新華時評｜維護好中美互動增多的好勢頭

中評社北京2月3日電／據新華社報導，近日，中美禁毒合作工作組正式啟動，這是近期亮相的又一中美“工作組”。近一段時間以來，中美各領域各層級互動交往加快步伐，開展了一系列對話溝通和務實合作，推動落實兩國元首去年舊金山會晤達成的重要共識。在當前動蕩加劇的國際形勢下，中美良性互動，向外界釋放了兩國關係止跌企穩的積極信號，為雙邊關係向好發展增添了新動能，這種好的勢頭值得珍惜和維護。



但也應該意識到，美國依然將中國視為“最主要競爭對手”和“最重大地緣政治挑戰”。近日，美國總統國家安全事務助理沙利文就中美關係的未來發表講話說，美國將繼續通過對內加強自身優勢、對外強化盟友關係同中國開展戰略競爭；美國商務部長雷蒙多則濫用國家安全概念，污蔑中國製造的電動汽車對美國構成重大國家安全風險。美國依舊不斷借台灣問題搞政治操弄，在南海問題上挑動對抗，污蔑抹黑中國人權狀況，處心積慮打壓中國芯片產業，限制中國赴美留學人員……美方這些行徑並不符合兩國元首共識，也沒有遵循相互尊重、和平共處、合作共贏的中美正確相處之道。



在去年的舊金山會晤中，兩國元首同意推動和加強中美各領域對話合作。可以看到，雙方團隊近期正及時跟進和落實兩國元首達成的重要共識：在戰略溝通層面，中共中央政治局委員、中央外辦主任王毅同沙利文近日舉行了新一輪會晤，溝通“坦誠、實質性、富有成果”；在兩軍關係上，中美雙方穩步恢復對話磋商；在金融領域，中美金融工作組已進行了三次會議；在經貿領域，舉行了兩國商務部溝通交流機制首次部長級會談；在農業領域，中美農業聯委會第七次會議近日在華盛頓舉行，重啟中斷9年的中美農業合作機制……種種跡象表明，雙方正努力抓住時機，從建立和恢復溝通對話開始，從一點一滴的具體事情做起，朝著兩國元首舊金山會晤指明的正確方向前進。



中美加強高層交往，保持溝通渠道暢通，將有助於雙方增信釋疑、管控分歧，減少誤解誤判。作為世界上最重要的雙邊關係，中美關係不僅僅是兩國之間的關係，還事關國際局勢總體穩定。美國《華盛頓郵報》專欄作家法裡德·扎卡裡亞撰文指出，當今世界有許多地緣政治危機，而其中危險性最大的一個正朝著積極的方向發展。過去幾年，美國政府表現出的對華不信任、溝通不暢和缺乏接觸都是危險的，這種對抗很容易失控，而近期的中美互動有利於兩國關係向好。文章援引美國政治風險咨詢公司歐亞集團總裁伊恩·布雷默的話說：“最近幾個月最大的驚喜是美中關係趨於穩定。”



中美都肩負著大國責任，兩國關係改善將有助於解決國際和地區問題以及人類面臨的共同挑戰和風險。在王毅同沙利文的會晤中，雙方討論了中東、烏克蘭、朝鮮半島、南海等國際和地區問題。近日，中美啟動“21世紀20年代強化氣候行動工作組”，商定在工作組機制下保持密切溝通，深入開展務實合作。針對快速發展的人工智能領域，中美商定將於今年春天舉行中美人工智能政府間對話機制首次會議。美國密歇根中國創新中心前顧問湯姆·沃特金斯說，中美兩國在應對全球重大問題中發揮著重要作用，兩國相互理解和尊重是讓兩國關係充滿活力的重要保障。



今年是中美建交45周年，中美關係又一次站在新的歷史起點上，要堅持合作共贏，推進互利合作。當務之急是把溝通的橋梁搭起來，把合作的道路鋪起來，排除兩國交往面臨的各種障礙，不斷拉緊兩國人民之間的紐帶，鞏固中美關係企穩勢頭，推動中美關係朝著健康、穩定、可持續的方向改善發展，讓“舊金山願景”照進現實，造福兩國、惠及世界。