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巴黎一火車站發生持刀襲擊事件
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2024-02-03 17:51:51
中評社北京2月3日電／據新華社報導，據法國媒體報導，位於巴黎市東南部的裡昂火車站3日早晨發生一起持刀襲擊事件，造成3人受傷。行凶者已被警方逮捕。
事件發生在3日早8時左右，3名傷者中1人重傷，不過暫無生命危險。巴黎警察局尚未對媒體透露行凶者的作案動機。
當地媒體援引警方消息人士的話報導說，行凶者作案時沒有喊口號。事件發生後，裡昂火車站周邊交通受到影響。
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