柯文哲：民眾黨基本盤有22%　不易被泡沫化

柯文哲今日到新竹市出席小草見面會。（中評社 盧誠輝攝） 中評社新竹2月3日電（記者 盧誠輝）台灣民眾黨主席柯文哲今日下午到新竹市出席小草見面會時表示，從這次大選可以看出民眾黨的基本盤有22%，已佔領了戰略優勢，選民如果不喜歡藍綠，就只剩下民眾黨可以選擇，所以不會像過去的親民黨、台聯黨或時代力量一樣，不容易被泡沫化。



柯文哲今天下午到新竹市出席小草見面會，包括柯爸柯承發、柯妹柯美蘭、民眾黨新竹市副市長邱臣遠與民眾黨新竹縣市議員林碩彥、李國璋、宋品瑩等人都到場與會，現場約有2百人到場出席。



柯文哲表示，他最近有請人在做這次大選的選票分析，發現民眾黨得票率最高的10個行政區都剛好在科學園區附近，像是新竹科學園區附近的行政區，民眾黨的票都開得很好，還有中科附近的台中市南屯區選票也開得不錯，而賴清德得票率最高的前10個行政區全在鄉下，侯友宜前10個則是都在眷村。



有趣的是，民眾黨此次大選在全台得票最高的票箱竟然是在金門大學，柯文哲說，因為金門大學4千名學生中有2千人來自台灣本島，但這些學生為了取得買機票等優惠，而把戶籍遷到金門，所以民眾黨在金門大學的票箱得票率才會那麼高。另外像是澎湖科技大學也開得不錯，也是同樣的道理。



柯文哲認為，由此可見民眾黨的支持者都是高學歷或高收入的年輕族群，民眾黨很像新加坡的人民行動黨，是菁英政黨，如果規定有念大學的才有投票權，那民眾黨一定會贏。



民眾黨未來有機會可以拿下新竹縣長選舉，柯文哲分析，若從單純從選票上來看，得票率最高的新竹市北區和東區，新竹縣的竹北市、寶山鄉、新豐鄉和湖口鄉，民眾黨未來在這些區域都有機會能贏，因為在這些行政區光是基本盤就有30%，只要選對人出來就行，未來甚至連新竹縣長都有機會可以贏。



柯文哲強調，他在這次大選最大的貢獻是把認真工作與反省改進的兩項文化帶進台灣社會，政治可以用科學來思考，也可以用數字來做決策，他知道外界很多人批評他沒有中心思想，但他不是沒有中心思想，而是進化太快，藍綠都趕不上他



柯文哲說，國民黨成立4年的時候還在海外流亡，民進黨成立4年的時候也還在街頭，但民眾黨成立4年的時候已經把藍綠打得左支右絀，且基本盤就有22%，所以民眾黨有很大的優勢，不容易被泡沫化。