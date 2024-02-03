蘋果首款頭顯設備發售　空間計算賽道引關注

9月12日，在美國加利福尼亞州丘珀蒂諾市舉行的蘋果新品發布會上，蘋果公司首席執行官蒂姆·庫克上台進行介紹。（圖源：新華社） 中評社北京2月3日電／據證券日報報導，蘋果公司在其美國官網公布的首款頭顯設備Vision Pro於當地時間2月2日在美國上市，在美國官方零售店和Apple Store在線商店發售。Vision Pro在1月19日開啟預訂時市場就反應熱烈，開訂18分鐘後便售罄，開訂2小時後發貨日期已排至3月份甚至4月份。



Vision Pro是蘋果在頭顯市場布局的重要一子，它的問世令空間計算技術備受關注。中國電子商務專家服務中心副主任、資深人工智能專家郭濤在接受《證券日報》記者採訪時表示：“蘋果頭顯的亮相對現有消費電子產業鏈帶來深遠影響，引領產業鏈進入新的發展階段，推動相關技術的創新和應用。”



人機交互從二維到三維



蘋果頭顯Vision Pro在美國的起售價為3499美元，約合2.5萬元。該款產品率先於美國正式發售，在中國的蘋果官方渠道暫時沒有Vision Pro售賣。《證券日報》記者在國內多個電商平台上看到，Vision Pro代購價較高，不同店鋪報出的起售價在38999元至45999元。



這款炙手可熱的產品，被視為開啟空間計算時代的關鍵產品。蘋果首席執行官蒂姆·庫克表示：“空間計算時代已經到來。Vision Pro是有史以來最先進的消費電子設備。”



空間計算指人機交互由二維升到三維，現實、虛擬、人三者交互，本質上為拓展信息輸入和輸出的邊界，需要感知、交互、計算、顯示等技術的支撐。北京社科院副研究員王鵬對《證券日報》記者表示：“空間計算通過先進的傳感器、計算機視覺技術和人工智能技術等，實現空間數據的獲取、處理、分析和交互，創造出更加豐富的數字體驗。”



對於Vision Pro的出貨量，TrendForce集邦咨詢分析師曾伯楷表示：“預估2024年蘋果Vision Pro出貨量約50萬台至60萬台。”



產業鏈公司迎來密集調研

