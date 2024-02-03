來論｜朝鮮的水下核武器系統試驗並非核爆試驗

（來源：CCTV國際時訊） 中評社北京2月3日電／據澎湃新聞報導，據朝中社2024年1月19日報導，朝鮮國防省發言人發表談話表示，朝鮮國防科學院水下武器系統研究所在朝鮮東部海域進行了正在研發的“海嘯－5－23”水下核武器系統重要試驗。發言人沒有明確說明試驗的時間，但根據朝中社的報導慣例判斷，試驗應該是在2024年1月15日至18日之間。



此報一出，輿論和公眾甚為關注，個別自媒體將其為解讀為朝鮮進行了一次水下核爆試驗，從而引發了不少民眾對於半島局勢以及是否會造成相關海域核污染的擔心。這裡可以明確指出的是，“水下核武器系統”試驗並非核爆試驗，不會對試驗附近海域造成核污染。



實際上，在本次試驗之前，朝鮮報導其已對“核無人水下攻擊艇——海嘯”進行了50多次不同形式的最終階段試驗，並分別於2023年3月和4月公布了三次試驗情況。2023年3月21日至23日朝鮮進行了“核無人水下攻擊艇——海嘯”系統試驗，兩天後進行了“海嘯－1”的試驗，2023年4月4日至7日進行了“海嘯－2”的試驗，三次試驗均公開了試驗場所、潛航距離、形態和潛航時間等信息，並配有照片。



這次“海嘯－5－23”水下核武器系統試驗，朝鮮除了公布試驗系統的名稱外，沒有公開其他任何信息。但從名稱看，本次試驗的“海嘯－5－23”系統應該是此前基礎上研發的“海嘯”系列產品。



所謂“海嘯”系列，按照朝方的說法，是朝鮮從2012年開始研製的水下核戰略攻擊武器系統。2021年1月召開的朝鮮勞動黨“八大”將其正式命名為“核無人水下攻擊艇——海嘯”。“海嘯”系統本身並不是核武器，而是一種可搭載核戰鬥部，用於核打擊或核威懾的無人水下運載裝置，主要用於破壞敵人軍艦編隊和作戰港口。該裝置類似於俄羅斯的“波塞冬”無人潛航器，但“波塞冬”由核動力推進，朝鮮的“海嘯”系列推測採用的是常規動力。



因此，朝鮮進行水下核武器系統——“海嘯”試驗不會產生核污染。核武器系統試驗與核爆試驗是兩個完全不同的概念。核爆試驗是指在實驗條件下引爆核武器或核裝置，以測試其性能、威力或設計的有效性。由於直接涉及核裂變或聚變，核爆試驗往往會產生大量的放射性物質和核爆炸的其他效應，造成嚴重的核污染。



而核武器系統試驗指的是測試與核武器系統相關的非核組件和功能，如發射系統、制導和定位系統、交付機制等。這類試驗不直接涉及核裂變或核聚變反應，主要目的是測試武器系統的運輸、發射、控制和交付能力，諸如飛行（航行）測試、電子系統測試、安全性和可靠性評估等。



朝鮮方面公開表示進行“海嘯”“海嘯－1”“海嘯－2”試驗的目的在於評估核無人水下攻擊艇的各項戰術技術指標和航行指標，驗證其安全性、可靠性和打擊能力。朝鮮此前公布的三次試驗地點均位於朝鮮東部沿海近海，這些區域也是朝鮮重要的漁業資源區。如果試驗產生污染，朝鮮會是首當其衝的受害者。因此，不必為朝鮮進行水下核武器系統試驗會產生核污染而擔心。



但是，朝鮮半島地區近期的對峙態勢則不能不使人感到擔心。美日韓15－17日在濟州島周邊舉行聯合海上軍演，朝鮮表示此舉是為應對軍演採取的措施。如何盡快使各方重回溝通軌道，避免局勢進一步緊張升級，成為當務之急。