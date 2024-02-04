夯實發展新質生產力的堅強保障

發展新質生產力需要充分發揮中國新型舉國體制優勢，遵循科技和經濟發展規律，推動有效市場和有為政府更好結合。 中評社北京2月4日電／生產力是創造社會財富和推動人類文明不斷向前發展的決定力量和動力源泉。新質生產力通過科學技術革命性突破、生產要素創新性配置、產業體系深度轉型升級使全要素生產率大幅提升，從而能夠更好推動高質量發展、更好服務構建新發展格局、更好支撐中國式現代化建設、更好滿足人民美好生活需要。



經濟日報發表中國宏觀經濟研究院國土開發與地區經濟研究所綜合研究室主任、研究員賈若祥文章表示，發展新質生產力是在新征程上必須回答而且必須答好的課題，需要完善相關舉措，充分發揮中國新型舉國體制優勢，遵循科技和經濟發展規律，推動有效市場和有為政府更好結合，大力弘揚科學家精神和企業家精神，促進國家治理體系和治理能力現代化，為發展新質生產力提供堅實保障。



文章提出，一是要完善新型舉國體制。發展新質生產力，需要更好發揮有為政府的導向作用，完善新型舉國體制，圍繞新質生產力加強前瞻性思考、全局性謀劃、戰略性布局、整體性推進，運用系統觀念找准發展新質生產力的關鍵，加快實現重大突破。要加大顛覆性技術和前沿技術攻關，在解決科技領域“卡脖子”問題的同時，加大原創性和應用性技術研究，打造中國科技競爭新優勢，為發展新質生產力注入強大的內生動力。要充分發揮中國集中力量辦大事的制度優勢，舉全國之力、聚四方之才，扎實推進科技強國建設，通過科技創新的重大突破催生新質生產力。要強化國家戰略科技力量，充分發揮企業技術創新主體作用，將優質要素更多集聚到發展新質生產力的關鍵領域，實現發展質量、結構、規模、速度、效益、安全的有機統一。



二是要加快建設全國統一大市場。形成新質生產力需要對生產要素進一步優化配置，從而形成更高的生產能力。在此過程中，要充分發揮市場配置資源的決定性作用，不斷提高全要素生產率。加快建設高效規範、公平競爭、充分開放的全國統一大市場，打破地方保護和市場分割，打通制約經濟循環的關鍵堵點，促進商品要素資源在更大區域範圍內暢通流動，全面推動中國市場由大到強轉變，推動經濟發展的質量變革、效率變革、動力變革。要充分發揮法治的引領、規範、保障作用，加強誠信建設，加強知識產權保護，加快建立全國統一的市場制度規則，為各類經營主體創造穩定、透明、規範、可預期的法治環境，讓企業真正成為創新主體，讓人才、資金等各類創新要素向能夠形成新質生產力的領域聚集。同時，還要進一步健全要素參與收入分配機制，激發勞動、知識、技術、管理、數據和資本等生產要素的活力。

