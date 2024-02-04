中評社北京2月4日電／近日，國務院辦公廳印發《關於發展銀發經濟增進老年人福祉的意見》，這是中國首部以“銀發經濟”命名的政策文件。發展銀發經濟是積極應對人口老齡化、推動高質量發展的重要舉措，既利當前又惠長遠。



光明日報發表中國浦東幹部學院教學研究部副主任、教授，上海市習近平新時代中國特色社會主義思想研究中心研究員王永傑、上海對外經貿大學法學院副教授，華東政法大學中美老齡問題研究中心研究員蘇敏華文章表示，國家統計局最新數據顯示，2023年年末全國60歲及以上人口29697萬人，占全國人口的21.1%，其中65歲及以上人口21676萬人，占全國人口的15.4%。據預測，2035年左右，中國60歲及以上人口將突破4億，在總人口中的比重將超30%，進入重度老齡化階段。中國老齡化程度持續加深，給經濟社會發展帶來挑戰，同時也孕育著新的機遇。



文章認為，緊抓銀發經濟帶來的新發展機遇，要切實履行政府保基本、兜底線職責，加強老年人基本民生保障，增加基本公共服務供給；持續完善相關政策措施，重點解決好老年人居家養老、就醫用藥、康養照護等急難愁盼問題，讓老年人安享幸福晚年。同時，推動有效市場和有為政府更好結合，促進事業產業協同，更加重視頂層設計，不斷完善工作機制，推動前述政策文件中的多項任務舉措更好落地落實。



聚焦多樣化需求，培育潛力產業。中國老齡科學研究中心發布的《中國老齡產業發展及指標體系研究》預測，2030年全國老年人口消費總量約為12萬億元至15.5萬億元人民幣，與全國GDP的比率將提高至8.3%至10.8%；到2050年全國老年人口消費總量為40萬億元至69萬億元，與全國GDP的比率將提高至12.2%至20.7%。這意味著，屆時中國不僅擁有超大的老年消費群體，還將擁有強勁的老年消費市場。



文章指出，展望銀發經濟發展態勢，當前須順應老年人消費升級趨勢，擴大產品供給，提升質量水平，聚焦多樣化需求，培育潛力產業，特別是加快銀發經濟規模化、標準化、集群化、品牌化發展，培育高精尖產品和高品質服務模式。隨著人口老齡化程度不斷加深，老年群體對養老服務的品質、效率、便利性、均等化等的要求和預期也將不斷提高，優質健康醫療、智慧養老等高科技產品和服務領域將迎來寶貴發展機遇。充分發掘養老服務市場發展潛力，激發各類經營主體和社會組織的參與和創造熱情，將能更好滿足老年人多層次多樣化的需求，共同推動銀發經濟發展壯大。



文章強調，人口老齡化將是中國今後較長一個時期的基本國情。發展銀發經濟，事關國家發展和人民福祉。堅持以人民為中心的發展思想，促進銀發經濟高質量發展，讓老年人共享更多改革發展成果，收穫更多獲得感、幸福感和安全感。





