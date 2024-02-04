快評：從近期台灣三節點事件看今年兩岸關係

中評社快評/今年的台灣政治發展充滿變數，兩岸關係如何發展更成為各方關注的焦點。影響兩岸關係發展的因素很多，概括而言主要有三個：一是大陸因素，二是美國及中美關係因素，三是台灣內部因素。暫不論前兩類，就台灣內部因素來看，今年上半年依序進行的三個節點事件是重要的觀察點。這三個節點事件分別是1月13日的“二合一”選舉、2月1日的“立法院”正副院長選舉及520賴清德的就職講話。



1月13日的選舉，台灣的政治生態和政黨生態發生重大變化：民進黨的賴清德低票當選，“立委”部分三黨不過半，民進黨、國民黨的基本盤都呈萎縮態勢，以民眾黨為代表的第三勢正式形成；民進黨雖然延續執政，但已由前八年的完全執政轉為朝小野大的弱勢執政，對兩岸關係發展無疑有重要影響。



2月1日的“立法院”正副院長選舉，在野黨合作有基礎、有默契，國民黨提名的韓國瑜、江啟臣當選正副院長，在野黨強勢監督執政的民進黨的態勢進一步確定。



接下來，賴清德520的就職演講是重要觀察點。在蔡英文任內，兩岸關係的發展趨勢是愈趨複雜嚴峻，如今賴清德的“台獨”立場更明顯，會如何處理兩岸關係？賴清德雖然聲稱會延續蔡英文的兩岸路線，但夠嗎？對於改善兩岸關係，賴清德有意願嗎？有能力嗎？有方法嗎？有反省嗎？從選後賴清德和民進黨的言論來看，還沒有開始真正的反省，看不出有何積極有效的作為。這也是各方普遍認為今年兩岸關係發展充滿變數的重要原因之一。

