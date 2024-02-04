中評社北京2月4日電／如何成功跳出治亂興衰歷史周期率、確保黨永遠不變質不變色不變味？黨的十八大以來，以習近平同志為核心的黨中央帶領全黨以前所未有的決心力度推進全面從嚴治黨，在毛澤東同志當年給出“讓人民來監督政府”的第一個答案基礎上，給出了第二個答案，那就是不斷推進黨的自我革命。在二十屆中央紀委三次全會上，習近平總書記深刻闡述黨的自我革命的重要思想，明確了推進自我革命“以跳出歷史周期率為戰略目標”。我們要深刻認識和把握這一實踐要求的重大意義，始終堅持目標導向，奮力開創黨的自我革命新局面，不斷鞏固黨的長期執政地位。



古人說：“成其身而天下成，治其身而天下治。”中華優秀傳統文化具有“內省不疚，夫何憂何懼”的自省精神。《左傳》講：“禹湯罪己，其興也勃焉；桀紂罪人，其亡也忽焉。”這就是說，檢視自身、常思己過，才能蓬勃興旺；看不到自己的問題，只從別人身上找原因，就會迅速敗亡。中國共產黨在百餘年的奮鬥歷程中，堅持把馬克思主義基本原理同中國具體實際相結合、同中華優秀傳統文化相結合，不斷深化對馬克思主義政黨建設規律、共產黨執政規律的認識。不斷推進黨的自我革命，就是在深刻把握馬克思主義政黨建設規律、共產黨執政規律的基礎上給出的第二個答案。在長期的奮鬥歷程中，我們黨領導人民建立和完善人民當家作主的制度體系，不斷發展全過程人民民主，完善以黨內監督為主導、各類監督貫通協調機制，構建起一套行之有效的權力監督制度和執紀執法體系，以敢於刀刃向內、刮骨療毒的勇氣，一次次拿起手術刀來革除自身的病症，一次次靠自己解決了自身問題。



作為現代化事業的引領和推動力量，政黨的價值理念、領導水平、治理能力、精神風貌、意志品質直接關係國家現代化的前途命運。我們黨是中國式現代化的堅強領導核心。跳出歷史周期率，就是要始終保持黨的先進性和純潔性、實現黨長期執政。衹有解決好這個戰略性問題，中國式現代化才能前景光明、繁榮興盛，中華民族偉大復興的奮鬥目標才能順利實現。黨的十八大以來，習近平總書記強調“必須時刻保持解決大黨獨有難題的清醒和堅定”，以“不管黨、不抓黨就有可能出問題甚至出大問題”的強烈歷史自覺和主動精神推進全面從嚴治黨。我們堅持全面從嚴治黨戰略方針，不斷深化新時代全面從嚴治黨的偉大實踐，外靠發展人民民主、接受人民監督，內靠全面從嚴治黨、推進自我革命，並把人民監督和自我革命緊密結合，探索出一條長期執政條件下解決自身問題、跳出歷史周期率的成功道路，黨的自我淨化、自我完善、自我革新、自我提高能力顯著增強，積累了跳出歷史周期率的豐富經驗。



我們黨要跳出治亂興衰歷史周期率，就要以永遠在路上的堅韌和執著把黨的自我革命進行到底。我們決不能因反腐敗鬥爭取得壓倒性勝利並全面鞏固而驕傲自滿，決不能因黨的自我革命不斷向縱深發展而沾沾自喜。我們黨對跳出歷史周期率的探索，已經取得來之不易的成就，但還遠未到大功告成的時候。要時刻保持對反腐敗鬥爭新情況新動向的清醒認識，對腐敗問題產生土壤和條件的清醒認識，始終錨定跳出歷史周期率的戰略目標來謀劃自我革命、推進自我革命。要在不敢腐上持續加壓，保持懲治腐敗高壓態勢；在不能腐上深化拓展，進一步健全反腐敗法規制度；在不想腐上鞏固提升，加強新時代廉潔文化建設。通過縱深推進全面從嚴治黨、黨的自我革命，確保我們黨成為永遠打不倒、壓不垮的馬克思主義政黨，為以中國式現代化全面推進強國建設、民族復興偉業提供堅強保障。



來源：人民日報 作者：劉靖北

