從用電數據看經濟新動能

中評社北京2月4日電／用電量是經濟運行的“晴雨表”。中國電力企業聯合會發布數據顯示，2023年全國全社會用電量9.22萬億千瓦時，同比增長6.7%，增速比2022年提高3.1個百分點。全國電力消費持續回升，釋放出經濟恢復向好積極信號。



看總量，電力消費穩中向好，經濟發展底氣十足。



2023年，我國電力消費走出一條向上爬升的曲線，各季度全社會用電量同比分別增長3.6%、6.4%、6.6%和10.0%，同比增速逐季加快。其中雖有2022年受疫情影響，同期用電基數較低的原因，但更多反映出，隨著消費逐步回暖和企業加大生產力度，我國經濟正穩步復甦，經濟運行充滿活力和潛力。



看質量，新動能不斷積聚，經濟發展結構更優。



鄉村振興活力足。得益於我國持續投入巨資完善鄉村電力基礎設施，推動農業生產、鄉村產業電氣化改造和產業升級，2023年第一產業用電量同比增長11.5%，近5年年均增長11.4%，第一產業用電量快速增長，反映出農業農村生產形勢較好，經濟活力較強。



製造業轉型升級提速。2023年第二產業用電量同比增長6.5%，且同比增速從一季度的4.2%上升到四季度的9.4%。製造業中的高技術及裝備製造業全年用電量同比增長11.3%，超過製造業整體增長水平3.9個百分點，各季度同比增速呈逐季上升態勢，反映出製造業產業結構轉型升級趨勢明顯，經濟增長新動能持續壯大。



服務業穩步恢復。2023年第三產業用電量同比增長12.2%，各季度同比增速以及兩年平均增速總體呈上升態勢。從行業看，批發和零售業、住宿和餐飲業、租賃和商務服務業、交通運輸/倉儲和郵政業全年用電量同比增速處於14%至18%，這四個行業在2022年部分時段受疫情衝擊大，疫情後恢復態勢明顯。值得注意的是，新能源汽車成為用電增速新引擎，行業高速發展拉動充換電服務業2023年用電量同比增長78.1%，近5年年均增長79.4%。



區域發展協調性增強。2023年，東、中、西部和東北地區全社會用電量同比分別增長6.9%、4.3%、8.1%和5.1%。其中，西部和東部地區用電量增速相對領先。受益於豐富的能源資源、持續的基礎設施建設以及有序承接產業轉移，西部地區用電增速跑贏了東部地區，呈現良好經濟發展勢頭。作為我國經濟的主要引擎，東部地區工業復甦快、韌性強。國網江蘇電力數據顯示，2023年江蘇三大產業用電量全部實現正增長，工業用電量同比增長7.2%。其中，電氣機械和器材製造業全年用電量同比增長26%，對全社會用電量增長貢獻率達18.1%。

