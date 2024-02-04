紅海危機擾亂糧食貿易秩序

中評社北京2月4日電／海洋運輸是全球糧食貿易的命脈，一旦遭遇地緣政治衝突，就會變得脆弱不堪。紅海危機爆發以來，全球糧食貿易被擾亂，歐盟和黑海地區的糧食經紅海出口亞洲和東非受到影響，加劇了市場對全球糧食安全的擔憂。



紅海不是糧食主產區，但是卻能擾動全球糧食市場，這是由紅海特殊的地理位置決定的。紅海是位於非洲東北部與阿拉伯半島之間的狹長海域，西北面通過蘇伊士運河與地中海相連，南面通過曼德海峽與亞丁灣相連，是全球重要的糧食貿易通道之一。1869年開通的蘇伊士運河大幅度縮短了歐亞非三大洲之間的遠洋航運，被稱為“世界航道的十字路口”。



受紅海危機影響最大的是歐盟和黑海地區的糧食出口。每年從歐盟和黑海地區經紅海運往東非和亞洲的小麥約有4200萬噸，占全球小麥貿易量的五分之一。在紅海航運受阻的情況下，為了避免被襲擊和劫持的危險，全球多家航運巨頭的運糧船選擇南非好望角航線，導致航運里程增加、運輸成本增加、交貨時間推遲等一系列問題。世貿組織1月18日發布的報告稱，受紅海危機影響，今年1月上半月，通過蘇伊士運河的小麥運輸量下降近40%，小麥供給東非和亞洲市場的節奏明顯減緩，但尚未對東非和亞洲的小麥交付總量產生重大影響。



目前來看，紅海危機主要是增加了糧食運輸成本，對全球糧食市場供需的影響較小，對競爭格局的影響較大。從全球糧食供需看，預計2023至2024年度全球大豆、玉米產量分別達到4億噸、12.2億噸，同比分別增產2819萬噸、6371萬噸；小麥產量7.82億噸，同比減少751萬噸，但仍為歷史次高水平。全球糧食增產，而全球經濟恢復不及預期，糧食需求下降，全球糧食供需相對寬鬆，這也是2023年以來全球大豆、玉米和小麥價格下行的重要原因。值得注意的是，歐盟和黑海地區小麥航運成本增加、價格競爭力下降，美國、加拿大、澳大利亞等小麥出口國的小麥價格競爭力就會提升，未來世界小麥出口競爭會加劇。



紅海危機對我國糧食進口影響非常有限。這是因為經過多年苦心經營，我國已經構建起糧食進口多元化格局，全球糧食供應鏈韌性進一步增強。2023年我國進口糧食再次突破1.6億噸，同比增長11.7%。從進口結構看，進口糧食品種主要有大豆、玉米、小麥、大米等，其中，2023年進口大豆9941萬噸，同比增長11.4%，占全部糧食進口量的六成以上。從進口來源地看，大豆進口來源地主要是巴西、美國、阿根廷等國家，玉米進口來源地主要是巴西、美國、烏克蘭、保加利亞等國，小麥進口來源地主要是美國、澳大利亞、加拿大、哈薩克斯坦、法國、俄羅斯等國，歐盟和黑海地區不是我國糧食進口的主要來源地。糧食進口多元化格局的形成，使得我國能夠有效應對外部環境的複雜性、嚴峻性、不確定性。



談到紅海危機對全球糧食貿易的影響，就不得不說俄烏衝突和巴拿馬運河水位下降對全球糧食貿易的影響。俄烏衝突持續近兩年時間，黑海糧食走廊運輸受阻，對烏克蘭糧食出口影響甚巨。極端乾旱天氣導致巴拿馬運河水位創歷史新低，影響大型貨輪通航，進而影響美國墨西哥灣沿岸糧食出口。一般情況下，美國西海岸港口直接出口大豆到中國，美國墨西哥灣沿岸大豆需要經過巴拿馬運河出口到中國。有的運糧船為了避開巴拿馬運河堵塞而改道蘇伊士運河，又遭遇紅海危機，它們要麼選擇繞行南非好望角，要麼選擇返回巴拿馬運河繼續排隊等待通行，無論怎樣選擇，運輸效率都會大幅下降，運輸成本大幅增加。



地緣政治衝突和極端天氣仍然是影響當前全球糧食安全的重要因素。地緣政治衝突叠加極端乾旱天氣，導致蘇伊士運河和巴拿馬運河這兩大全球貿易通道相繼阻塞，非常罕見。各國應該攜手合作，共同努力，維護地區和平與穩定，確保紅海水域暢通，維護全球貿易秩序與糧食安全。



來源：經濟日報 作者：劉慧



