伊拉克對美軍空襲伊境內目標提出正式抗議

中評社香港2月4日電／伊拉克外交部3日召見美國駐伊拉克臨時代辦，對美軍空襲伊拉克境內目標提出正式抗議。



新華社報導，伊外交部當天發表聲明說，伊方對美軍空襲伊拉克安全部隊的軍事設施表示譴責。伊拉克不是大國角力的舞台，也不是有關方面傳遞信息或展示力量的場所。伊拉克政府將切實履行憲法職責，捍衛國家主權，保護安全部隊及平民生命安全。



當天早些時候，伊拉克政府發言人巴西姆·阿瓦迪發表聲明說，伊拉克西部阿卡沙特和加伊姆地區的伊拉克安全部隊的多個軍事設施及附近居民區遭到美軍空襲，造成包括平民在內的16人死亡、25人受傷。



伊拉克政府同日宣布為在此次空襲中的遇難者哀悼3天。



美東時間1月27日晚，位於約旦東北部靠近敘利亞邊境地帶的美軍基地遭無人機襲擊，造成3名美軍士兵死亡，超過40人受傷。美方認定位於伊拉克境內、受伊朗支持的“伊拉克伊斯蘭抵抗運動”旗下武裝組織發動了針對美軍的襲擊，其所使用的無人機系伊朗製造。2月2日，美軍出動戰機和無人機，對敘利亞和伊拉克境內受伊朗支持的武裝組織的指揮部、武器倉庫和其他設施等目標進行空襲。據美國媒體報導，這是對3名駐約旦美軍士兵遭無人機襲擊喪生的報復。敘利亞、伊拉克、伊朗和俄羅斯3日譴責美軍空襲行動，稱其侵犯了國家主權，加劇地區緊張局勢。