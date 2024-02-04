美英空襲也門首都薩那等地

中評社香港2月4日電／據也門胡塞武裝控制的馬西拉電視台3日報導，美國和英國當晚對也門首都薩那和其他省份的胡塞武裝目標發動了空襲。



新華社援引報導，薩那南部兩處目標遭到空襲，並發生巨大爆炸。當地居民當晚看到多架戰機從薩那上空飛過。此外，也門胡塞武裝控制的扎馬爾、貝達和紅海城市荷台達等地當天也遭到空襲。



美國多家媒體3日援引不願透露姓名的美國官員的話報導，美英當天對也門胡塞武裝控制的至少10個地點的30多個目標實施打擊。這些目標包括指揮控制中心、地下武器庫以及受伊朗支持的武裝組織用來襲擊國際商船的武器等。美軍在行動中出動了“艾森豪威爾”號航空母艦上的艦載戰鬥機，並從停泊在紅海水域的美國軍艦發射了“戰斧”巡航導彈。報導說，這是美軍2日開始的報復性打擊的一部分。



另據美國中央司令部3日發表的聲明，美軍當天攔截了6枚胡塞武裝發射的反艦巡航導彈。此外，美軍2日還摧毀了多架胡塞武裝無人機。



美東時間1月27日晚，位於約旦東北部靠近敘利亞邊境地帶的美軍基地遭無人機襲擊，造成3名美軍士兵死亡，超過40人受傷。美方認定位於伊拉克境內、受伊朗支持的“伊拉克伊斯蘭抵抗運動”旗下武裝組織發動了針對美軍的襲擊，其所使用的無人機系伊朗製造。2月2日，美軍出動戰機和無人機，對敘利亞和伊拉克境內受伊朗支持的武裝組織的指揮部、武器倉庫和其他設施等目標進行空襲。據美國媒體報導，這是對3名駐約旦美軍士兵遭無人機襲擊喪生的報復。敘利亞、伊拉克、伊朗和俄羅斯3日譴責美軍空襲行動，稱其侵犯了國家主權，加劇地區緊張局勢。

