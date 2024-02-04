“村晚”開場！中國鄉村文化IP釋放新活力

2月2日，遊客在“村超村晚”年货大集市上游玩。（图片来源：新华社） 中評社北京2月4日電／據新華社報導，一場中國人獨有的鄉村“年會”正在開場，“村晚”這個中國鄉村文化最大IP以實力圈粉，釋放出更多活力。



3日，文化和旅遊部主辦的“歡歡喜喜過大年”春節主題重點項目之一，2024年全國春節“村晚”主會場活動在廣西柳州三江侗族自治縣精彩上演。此前，文旅部1日發布2024年春節“村晚”示範展示名單，共有91個示範展示點入選，比去年增加17個。



品年味，看鄉村，C位當屬“村晚”。孕育於鄉野、植根於鄉村，很多鄉親們每年就數著日子等著看“村晚”。



3日，正值南方小年，廣西三江侗寨群眾舂糍粑、打油茶、炸油果，聚在風雨橋、鼓樓坪和戲台，表演自編自導文藝節目，讓遊客們沉浸式體驗三江侗族春節民俗和群眾文化活動。



在貴州省黔東南州榕江縣村超足球場，“村晚”“村超”合體亮相。“我們50個人來自栽麻鎮不同村寨，包車走約四十分鐘山路來到縣城參加這場‘村晚’表演。”榕江縣栽麻鎮宰蕩村的侗族大歌傳承人楊秀珠高興地告訴記者。



一台“村晚”如何出爐，又是如何在各地舞台蕩漾開來？



上個世紀八十年代初，在浙江麗水市慶元縣舉水鄉中心學校操場上，誕生了農民自編自導自演的鄉村春晚。一件熱鬧的“村裡事”，一傳十、十傳百，走上各地舞台，不斷成長為中國鄉村文化IP。



放下鋤頭去排練，放下筷子當演員。多地“村晚”主辦方這樣說，村民自編自導，他們成為自己精神文化的主角，擺上“‘最懂你’的鄉宴”。



小年前，百餘名江蘇遊客乘坐“麗水村晚”新春高鐵專列，專門去體驗“村晚”的魅力。“土味十足，熱鬧，帶勁！”遊客們說，“村晚”猶如觀察中國鄉村的一扇窗，從這裡領略到鄉村之美、文化之美，喚起了心底的鄉愁和記憶。