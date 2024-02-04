我國將發射天都一號、天都二號探月衛星

天都通导技术试验星飞行示意图。（图片来源：新华社） 中評社北京2月4日電／據新華社報導，記者2月3日從深空探測實驗室獲悉，我國將發射“天都一號”“天都二號”通導技術試驗衛星，雙星將在月球軌道編隊飛行，實施月球軌道通信導航新技術驗證。



據悉，隨著世界範圍內月球探測活動的增多，建立月球通信、導航、遙感系統成為地月空間發展熱點，目前我國已啟動鵲橋通導遙綜合星座系統的論證。其中，在2023年第八個中國航天日上，兩顆鵲橋通導技術試驗衛星正式被命名為“天都一號”“天都二號”。“天都一號”整星重量61千克，配置了Ka雙頻段一體化通信機、激光角反射器、空間路由器等載荷；“天都二號”整星重量15千克，配置了通導載荷，雙星將開展導航系統空間基準異源標定、通信系統高可靠傳輸與路由轉發、通信測距一體化調制等新技術驗證。



“‘天都一號’‘天都二號’兩顆星將隨鵲橋二號月球中繼衛星一同進入地月轉移軌道，之後兩顆星將進行近月制動，進入環月大橢圓軌道，在環月大橢圓軌道上，採用星地激光測距、星間微波測距等方式，開展高精度月球軌道測定軌技術驗證。”深空探測實驗室天都通導技術試驗星總指揮陳曉介紹，這兩顆小微型試驗衛星將為後續我國鵲橋通導遙綜合星座系統的建立，提供有力的參考和依據。



“天都一號”“天都二號”是深空探測實驗室的首發星，計劃於2月7日前後抵達中國文昌發射場，與探月工程四期中繼星（鵲橋二號衛星）一起在上半年發射實施。



深空探測實驗室是由國家航天局、安徽省、中國科學技術大學三方共建的新型科技研發機構。當前，實驗室已加入國際宇航聯合會，並與國際月球天文台協會、泰國國家天文台等14個國際科研機構簽署了合作協議，加速擴大中國航天國際“朋友圈”。

