為什麼反中亂港分子如此害怕23條立法

（图片来源：大公报） 中評社北京2月4日電／據新華社報導，香港內外有那麼一些人總是對23條立法感到如芒在背、如鯁在喉。日前特區政府啟動23條立法公眾咨詢之後，他們就像是熱鍋上的螞蟻，紛紛跳起來對23條立法進行各種攻擊抹黑，大肆編造謊言、煽惑恐慌，要把這項立法污名化、妖魔化。但他們再起勁的鼓噪和表演也注定只是無人響應的獨角戲。因為23條立法針對的是極少數的人，凡是愛國愛港的人們都不僅不會對23條立法感到半點擔心，而且會積極提出建設性意見，支持盡快完成這項立法。衹有反中亂港分子才會對23條立法感到害怕，並竭力抵制滋擾，以阻撓這項立法。



當然，他們的害怕和阻撓也是意料之中的。對其緣由，香港社會各界和國際上的有識之士都非常清楚、非常明白：



他們那是做賊心虛。古人雲：“為人不做虧心事，半夜敲門心不驚。”這些反中亂港分子都知道，自己幹了多少禍國亂港的壞事。特別是在2019年“修例風波”期間，他們公然挑戰“一國兩制”原則底線，肆意衝擊特區憲制秩序，瘋狂實施暴力犯罪，嚴重破壞香港穩定、危害國家安全。如果說那時因為香港維護國家安全的法律不完善，他們犯下累累罪惡竟可以逍遙法外，那麼當23條立法完成，他們再要作出破壞香港穩定、危害國家安全的惡行，就不可能逃脫法律的制裁而必須面對法庭和監獄，他們怎不驚慌惶恐？



他們那是心裡有鬼。近日香港有個評論說得好：“心懷不軌的人，才會恐懼法律。”這些反中亂港分子雖然嘴上也說支持“一國兩制”，實際上卻不認同不接受香港回歸祖國，總想抗拒、排斥中央對特區的全面管治權，要把香港變成一個獨立半獨立的政治實體。他們造謠誹謗，不斷攻擊國家根本制度，肆意煽動對憲法規定的中國共產黨領導的敵意和仇恨，傳播非法抗爭理念、離間香港與內地關係。在23條立法把之前的法律漏洞一一堵塞後，這些反中亂港分子再要宣揚“港獨”、意圖煽動將無所遁形，種種障人耳目的伎倆也不可能玩下去了，他們怎不著急頑抗？



他們那是甘心當狗。這些反中亂港分子不願做堂堂正正的中國人，卻要做被敵驅使的狗奴才。過去他們挾洋自重，勾結外部敵對勢力亂港遏華，充當外部敵對勢力在香港策動“顔色革命”並利用香港對內地進行滲透破壞的“代理人”“馬前卒”，一度曾何其猖獗。他們數典忘祖、認賊作父，公然乞求外部勢力干預香港事務、制裁中國和香港特區，瘋狂出賣國家和香港利益，把漢奸國賊做到了家。當23條立法將這些反中亂港分子與外部敵對勢力的聯繫斬斷，其只能成為喪家之犬，再沒有了“洋主子”作依靠，也沒有了賴以生存的“嗟來之食”，他們怎不垂死掙扎？



對反中亂港分子的害怕和阻撓，人們的回答很明確：23條立法就是要讓那些企圖破壞香港穩定、危害國家安全的邪惡勢力感到害怕，他們休想再像以往那般在香港興風作浪、為非作歹！23條立法決不會因為一群蒼蠅走狗的阻撓而受到干擾，他們休想在香港由治及興的進程中螳臂當車、蚍蜉撼樹！