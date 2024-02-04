2月3日，李希在西柏坡與當地群眾交流。（來源：新華社） 中評社北京2月4日電／據新華社報導，中共中央政治局常委、中央紀委書記李希1日至3日到河北調研。他強調，紀檢監察機關要堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，深入學習貫徹習近平總書記關於黨的自我革命的重要思想，堅定擁護“兩個確立”、堅決做到“兩個維護”，以時時放心不下的責任感、積極擔當作為的精氣神，把中央紀委三次全會精神落到實處，縱深推進新征程紀檢監察工作高質量發展。



李希來到雄安新區規劃展示中心、悅容公園、雄安科創中心、白洋澱生態清淤四期工程、雄安城際站調度指揮中心、容西片區綜合管廊中心等地，考察雄安新區整體規劃和建設情況，深刻感悟習近平總書記對“千年大計、國家大事”的戰略擘畫。他強調，紀檢監察機關要堅決落實習近平總書記重要要求，加強政治監督，確保黨中央重大決策部署落地見效。深入推進“廉潔雄安”建設，為高標準高質量建設雄安新區提供堅強保障。在正定縣正定古城、塔元莊村、斜角頭村，李希同幹部群眾深入交流，回顧習近平總書記帶領正定人民推進改革發展的奮鬥歷程，深刻感悟習近平總書記“把百姓的事放在心裡”的人民情懷，要求堅決懲治群眾身邊腐敗問題。在調研中，李希指出，春節就要到了，要做好節日期間正風肅紀工作，對違規吃喝、違規收送禮品禮金等作風頑疾露頭就打，營造風清氣正的節日氛圍。



調研期間，李希主持召開部分省市縣紀委書記座談會。他指出，習近平總書記關於黨的自我革命的重要思想，是中央紀委三次全會精神的“綱”和“魂”。紀檢監察機關要懷著深厚感情、堅定信仰、強烈使命深學細悟，不斷深化對黨的自我革命的規律性認識，把這一重要思想領會深、把握准。要立足新征程紀檢監察工作高質量發展的使命任務，準確把握推進黨的自我革命“九個以”的實踐要求，按照三次全會工作部署，逐條逐項抓好落實。要保持永遠在路上的戰略定力，堅定不移正風肅紀反腐，把嚴的基調、嚴的措施、嚴的氛圍長期堅持下去。要鞏固拓展主題教育和教育整頓成果，認真開展黨紀學習教育，築牢政治忠誠，提高履職能力，強化管理監督，鍛造紀檢監察鐵軍，更好擔當推進黨的自我革命的重大責任。



李希還來到西柏坡，瞻仰中共中央舊址、毛澤東舊居等，緬懷革命先輩豐功偉績，要求紀檢監察幹部弘揚西柏坡精神，傳承紅色基因，勇挑重任、再建新功，走好新的趕考之路。