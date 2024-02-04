新年畫《萬象更新》，作者王伊婷。（來源：人民日報） 中評社北京2月4日電／據人民日報報導，一年之計在於春。立春時節，在家中張貼《春牛圖》是有些地方鄉村傳統習俗。



《春牛圖》是傳統農耕社會立春禮俗活動中使用的經典圖像。《春牛圖》的標準圖式為春牛與句芒組合呈現，一般為句芒執鞭打春牛的形象。因為在傳統文化中，“出土牛以送寒氣”是古人驅寒迎春的重要儀式。北宋時期，有關春牛和句芒的形象、色彩、位置等細節的繪制規範得到確立。元明清時期，畫工繼承、沿用北宋時期的繪制規範，在此基礎上略有變化。統一的春牛和句芒形象，不僅提示著人們關注年歲春令的變化，也發揮著以禮導俗、勸農耕種的宣傳教育作用。



流行於民間的《春牛圖》大多採用雕版印刷，藝術風格頗具地域特色，畫面內容豐富，布局講究。通過梳理現存圖像可以發現，《春牛圖》的內涵在民間傳播過程中逐漸豐富，融入了大量民俗功用和社會生活意義，如農事指示、昭豐稔、納吉祥、表時事等，體現了民間藝人自由旺盛的藝術創造力。



歲月不居，時節如流。如今，在進一步加強非物質文化遺產保護工作的基礎上，與“春牛”相關的傳統立春禮俗得到更好保護，《春牛圖》走入現代生活，煥發嶄新光彩。如果說，傳統《春牛圖》是引導大眾遵循立春禮儀、指導農耕的關鍵抓手，那麼，現代《春牛圖》則成為人們描繪新希望、謳歌新生活、增強文化認同的重要載體。在天津楊柳青、山東濰坊楊家埠、山西新絳等年畫產地，一幅幅新印制的《春牛圖》承載著人壽年豐的美好寓意，為百姓生活增添文化亮色。



從有待保護的文化遺產到可堪利用的文化資源，《春牛圖》在創意設計的賦能下彰顯旺盛生機。一些設計師將傳統《春牛圖》中的春牛形象轉化為具有高辨識度的IP符號，創新表達《春牛圖》中蘊藏的文化精神，打造出更為年輕人所喜愛的系列文化創意產品，串聯起歷史與當代的文化記憶。例如，有的設計師將春牛擬人化，以通俗易懂的視覺語言進行創意表達，並將成果應用至手機殼、表情包等衍生品設計中，使春牛融入日常生活。有的設計師則著意凸顯《春牛圖》的裝飾性，在保留其傳統樣貌的同時，運用漫畫創作手法，使新的春牛與句芒形象更加貼合當代審美取向。對春牛文化資源進行深入挖掘與創意轉化，也成為一些地方助力農文旅相融合，推動鄉村文化振興的重要手段。



在各地博物館，圍繞《春牛圖》開展豐富多彩的公共教育活動，成為解讀節氣文化密碼的有效路徑。中國第一歷史檔案館藏有清代《句芒神牛圖》，以此為藍本，該館每年立春之時會推出一幅新《春牛圖》並配以相關知識，發布在微信公眾號上，供大眾下載用作手機或電腦壁紙，表達迎春送福之意。在中國工藝美術館舉辦的二十四節氣研學活動中，老師帶領孩子們學畫春牛圖、製作扎燕風箏等，讓青少年在動手實踐中感受傳統文化魅力。一些博物館立春時還會舉辦製作紙藝小春牛等活動。當一只只可愛的春牛在手中成型，孩子們心中那顆熱愛傳統文化的種子也生根發芽。通過多元互動傳習形式，與節氣文化相關的非物質文化遺產受到更多重視，從傳統圖式中走出的春牛，為節日圖像的創造性轉化、創新性發展提供啟示。



立春時節，藝術形式多樣的“打春牛”“舞春牛”活動在街道社區、田間地頭熱鬧開場。在這些活動中，“春牛”形象進一步脫離了古老的造型規制和色彩約束，變成各地激活鄉村記憶、因地制宜展現多元文化的重要載體。還有一些藝術家提煉《春牛圖》中的文化元素，將其跨界轉化為現代舞、重奏曲等，折射出民間文化藝術傳承發展的廣闊空間。



古有“春牛”鐫刻農耕記憶，今有“春牛”圖繪五彩年景。儘管與立春相關的禮俗以及時代審美趣味依然在演變，但《春牛圖》蘊含的祈歲求福的文化內核沒有改變。它在引導人們深入瞭解和體驗立春禮俗文化的同時，也承載著歲稔年豐的希望，奏響春天的序曲。



（作者為山東工藝美術學院副教授）