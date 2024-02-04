移英港人開地產公司詐騙港人被斥

移英港人“鬼打鬼”，网上互骂互揭丑行，不少受害者是港人。（图片来源：大公报） 中評社北京2月4日電／據大公報報導，一間由香港人在英國開設的地產公司，疑以一條龍服務的手法詐騙移英港人，專騙“自港人”。有苦主懷疑該地產公司聘用假冒測量師負責驗樓，交出“接近完美”的驗樓報告，該公司負責的房屋交易出現各種問題。有移英YouTuber近日拍片怒斥其行為：“食緊人血饅頭！”有移英港人報警處理，英警方亦立案調查。



有YouTube主播Andy上月底發布影片表示，一位來到英國的香港朋友跟他說，之前買的房子，原來由一假冒測量師負責驗樓，而這位假冒測量師是經由地產公司聘用。Andy稱，用了半個月時間搜集相關的罪證，例如去信相關機構，查核這名測量師的身份，並截取了很多WhatsApp和Email的圖片交給英警方調查，英警方亦正式立案，將案件交給專門調查詐騙個案的部門處理。案件隨時有機會上法庭，因此目前不會公開這間公司的名稱。



Facebook專頁“英國專頁打假師”指該地產公司介紹的測量師一條龍式做驗樓及估價，收費約£700－£1200（約＄7000－＄12000港元）不等。該專頁指出這些樓宇報告都好“靚仔”，但在業主收樓後卻發現很多問題，而驗樓報告中完全未有提及，樓宇亦根本無法出租。



該YouTube主播Andy在其頻道“安迪工房”講述事件，稱很多港人都委托這間地產公司，在英國處理一些樓宇買賣，而交易的樓都不約而同出現大大小小的問題，輕則漏水，重則房屋結構有嚴重問題，甚至有個案存在房屋附近有令人聞風喪膽、可入侵物業的“日本虎杖”。而這個假冒測量師就裝作不知道，交出評分“接近完美”的驗樓報告，但當准業主到銀行申請按揭時，才被告知房屋被銀行加進黑名單，根本不可以批核按揭申請。很多“中伏”的業主覺得事有蹊蹺，便去信RICS（英國皇家特許測量師學會）查詢這測量師的來歷，發現他並非RICS的專業會員，沒有專業資格驗樓及發出相關報告。“好多業主都被這個假測量師蒙混過關”。雖然驗樓時近乎完美，但發現裝修時卻出現林林總總問題。