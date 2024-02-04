中評社北京2月4日電／網評：“反向壓歲錢”可以成為新年俗



來源：北京青年報 作者：周榮光



據北京青年報報導，在我國的傳統文化中，過年時長輩要給晚輩發壓歲錢。每逢春節，長輩會將事先準備好的壓歲錢裝進紅包，逐個發給前來拜年的晚輩。



近年來，在許多家庭，都有了晚輩向長輩反向送壓歲錢的新鮮事。在這個闔家團圓的日子里，晚輩奉送長輩紅包，成為一種良性互動，讓親情變得更加濃鬱、更為貼心。



《詩經》有雲：“父兮生我，母兮鞠我。撫我畜我，長我育我，顧我復我，出入腹我。”父母的恩德無以言表，子女唯有以孝為報。孝之道，人之常道。一個品德高尚的人，必然是有孝心的人。春節時給長輩奉上“反向壓歲錢”，正是子女有孝心的具體表現。



春節時給長輩奉上“反向壓歲錢”，在有些家庭可以緩解老年人的經濟壓力，但更多的時候則承載了子女的孝心和祝福，成為一家人敬老愛幼、溝通情感、增進和睦的橋梁和紐帶。“反向壓歲錢”可以成為一種新年俗。願更多的家庭興起“反向壓歲錢”的新風尚，形成孝老愛親的新習俗。



當然，過年的“反向壓歲錢”，只是行孝的一個開始、一種形式。孝老愛老，關鍵在心意、在行動。孝心要裝在紅包里，更要裝進心里，記在心頭。有條件一定要常回家看看、多陪陪父母；出門在外，一定要記得經常打個電話問候父母；父母手頭拮據，一定不要忘記給父母一些零花錢……其實，除了過年時“反向壓歲錢”，平時的悉心照料、精心陪伴也很重要。