盧甘斯克一面包店遭襲死亡人數升至15人

這張俄羅斯緊急情況部2月3日發布的視頻截圖顯示，盧甘斯克地區利西昌斯克市的建築在襲擊中受損。（來源：新華社） 中評社北京2月4日電／據新華社報導，俄羅斯緊急情況部3日在社交媒體上發布消息說，盧甘斯克地區一家面包店遭襲事件死亡人數已上升至15人。



消息說，救援人員已從廢墟中清理出15具遺體，搜救工作仍在進行中。



塔斯社3日早些時候援引盧甘斯克方面的消息說，盧甘斯克地區利西昌斯克市一家面包店當天遭烏克蘭軍隊襲擊，造成2人死亡、6人受傷。事件發生後可能約有40人被掩埋在廢墟下。