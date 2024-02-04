中評社北京2月4日電／網評：打好鄉村全面振興漂亮仗



來源：人民日報



民族要復興，鄉村必振興。新春伊始，中共中央、國務院公開發布《關於學習運用“千村示範、萬村整治”工程經驗有力有效推進鄉村全面振興的意見》。這是黨的二十大勝利召開後發布的第二個指導“三農”工作的“一號文件”，也是新世紀以來黨中央連續發出的第二十一個“一號文件”，對於推進鄉村全面振興，加快建設農業強國，堅定不移朝著強國建設、民族復興的宏偉目標奮勇前進，具有重要意義。



習近平總書記指出：“推進中國式現代化，必須堅持不懈夯實農業基礎，推進鄉村全面振興。”今年的中央一號文件著眼以加快農業農村現代化更好推進中國式現代化建設，提出學習運用“千萬工程”蘊含的發展理念、工作方法和推進機制，把推進鄉村全面振興作為新時代新征程“三農”工作的總抓手，對做好2024年及今後一個時期“三農”工作作出重大部署，是我們打好鄉村全面振興漂亮仗、繪就宜居宜業和美鄉村新畫卷的重要遵循。



“三農”向好，全局主動。2023年，面對國際政治經濟環境不利因素增多、國內周期性和結構性矛盾叠加的錯綜複雜形勢，在以習近平同志為核心的黨中央堅強領導下，我們克服較為嚴重的自然災害等多重不利影響，糧食產量再創歷史新高，農民收入較快增長，農村社會和諧穩定。“三農”各項工作扎實推進，為推動經濟回升向好、加快構建新發展格局、著力推動高質量發展提供了有力支撐。



黨的二十大在擘畫全面建成社會主義現代化強國宏偉藍圖時，對農業農村工作進行了總體部署。必須深刻認識到，全面建設社會主義現代化國家，最艱巨最繁重的任務仍然在農村。以中國式現代化全面推進強國建設、民族復興偉業，對“三農”工作提出了新的更高要求。當前，我國發展進入戰略機遇和風險挑戰並存、不確定難預料因素增多的時期，經濟恢復仍處在關鍵階段。今年是新中國成立75周年，是實現“十四五”規劃目標任務的關鍵一年。守好“三農”基本盤，做好“三農”工作，責任重大、任務艱巨、使命光榮。