整治車輪上的“節日病”

（來源：新華社） 中評社北京2月4日電／據中央紀委國家監委網站報導，1月2日，廣西壯族自治區柳州市鹿寨縣紀委監委對縣公安局移送的酒駕問題線索與縣委組織部、縣委編辦大數據平台進行信息比對，排查出酒駕人員中有3名黨員幹部。1月23日、25日，其中2名黨員幹部受到黨紀政務處分；目前，1名黨員幹部酒駕問題正在核查中。



春節將至，走親訪友、推杯換盞，黨員幹部酒駕問題有所反彈回潮。從各地通報的案例來看，有人認為距離短、時間晚，心存僥幸；有的認為酒駕是小事，“擺得平”，頂風違紀。黨員幹部、公職人員酒駕行為不僅危及社會公共安全，還可能暗藏“四風”和腐敗問題。



“依據《中國共產黨紀律處分條例》《中華人民共和國公職人員政務處分法》的相關規定，黨員酒駕，應視具體情節給予黨內警告直至開除黨籍處分，對公職人員可根據情節輕重給予相應政務處分；黨員醉駕被人民法院依法判處刑法規定主刑的，應給予開除黨籍處分，是公職人員的，給予政務開除；醉駕被作出不起訴決定的，或免於刑事處罰的，應給予撤銷黨內職務、政務撤職以上處分。”柳州市紀委監委案件審理室幹部趙霞介紹，黨員、公職人員發生醉駕行為，除對其醉駕行為按照規定處理外，如果查實同時存在違規公款吃喝、接受可能影響公正執行公務的宴請等問題的，應當合併處理。



“請你詳細敘述一下在哪裡喝酒、同行的人有哪些、由誰買的單？”山東省平度市紀委監委在收到公安機關移交的公職人員李某涉嫌醉駕問題線索後，對“為什麼喝”“和誰喝”“誰買單”等情況向李某逐一瞭解，並通過調取飯店消費記錄、與其他酒局參與者談話等方式進行核實。經查，李某與同桌5名公職人員違規接受管理和服務對象宴請，6人均受到嚴肅處理。



“在三令五申嚴禁酒駕並堅持邊查處邊通報的情況下，2023年以來文山州仍有357名黨員、公職人員在酒駕問題上以身試法，其中89人因酒駕被開除黨籍、5人被開除公職。”雲南省文山州紀委監委黨風政風監督室主任甘登敏表示，整治黨員幹部酒駕醉駕及背後的酒局，是一場攻堅戰持久戰，關鍵是要快速查清背後違規接受吃請、公款吃喝等“四風”問題。“在春節期間，我們將運用‘先曝光、後核查、再處理’監督機制，扎實開展黨員幹部酒駕醉駕專項治理，持續整治‘節日病’，把住‘廉節關’。”



1月以來，上海青浦區紀委監委在區反腐敗協調機制下，聯合公安部門開展黨員和公職人員酒駕醉駕問題線索排查工作，共發現有關問題線索10條。“下一步，我們將拓展涉及黨員、公職人員酒駕醉駕違紀違法行為的監督協作配合範圍，依托‘青吳嘉’三地協作備忘錄，與江蘇省蘇州市吳江區、浙江省嘉善縣紀委監委加強協作配合、信息資源共享，嚴肅查處酒駕、公車私用等相關問題。”青浦區紀委監委案件監督管理室有關負責同志表示。

