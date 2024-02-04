美步槍協會鼓吹兒童擁槍捱轟

圖：美國未成年人因槍擊死亡人數。 中評社北京2月4日電／據大公報消息，綜合《商業內幕》、NPR、CNN報導：美國全國步槍協會（NRA）近日舉行2024年有獎征文比賽，邀請全美幼兒園至中學的學生就保障民眾擁槍權的憲法第二修正案展開“學術探討”，談一談擁槍權對他們的日常生活有何影響。槍支暴力是美國兒童死亡的頭號原因，一名控槍團體負責人憤怒地表示，NRA邀請兒童參加以反對槍支管控為目的的活動，令人毛骨悚然。



據《商業內幕》報導，NRA舉辦的2024年“第二修正案對你而言意味著什麼”征文比賽已開始接受作品投稿。這項比賽面向全美幼兒園至中學學生，鼓勵他們參與對擁槍權的“學術探討”。據NRA網站介紹，比賽分為K－8年級（約14歲）以下組別和K9－12年級（約15歲至18歲）組別，兩個組別的冠軍均可獲得1000美元獎金。



自上世紀90年代後期以來，NRA每年都會舉辦這項征文比賽。該組織並不會公開刊發獲獎者作品，但曾發布2015年兩位最高獎項獲得者的文章節選。其中K－8年級以下組別的獲獎者寫道：“我可以打獵，可以練習打靶，未來還可以隱蔽持槍，這一切都歸功於此前為這項權利奮鬥的領導者。”另一位獲獎者是一名來自邁阿密的女孩，她寫道：“在這個隨時可能發生意外、危險如影隨形的世界上，槍支為個人提供了額外的安全措施。”



槍支暴力成美兒童頭號死因



自2020年起，槍支暴力已超過交通事故，成為美國兒童死亡的頭號原因。美國疾病控制與預防中心（CDC）發布的最新數據顯示，2021年全美共有2590名18歲以下青少年和兒童死於槍支暴力，創CDC自1999年開始統計這項數據以來的最高紀錄。2019年至2021年，美國因槍支暴力而死亡的未成年人數量激增50%。



不僅如此，近年未成年人成為槍手的個案也越來越多。2023年平安夜，佛州14歲男孩達馬庫斯為爭奪聖誕禮物拔槍威脅15歲的哥哥達庫斯，隨後射殺來勸架的姐姐鮑德溫，又被達庫斯開槍打傷。2023年8月，佛州傑克遜維爾縣一名9歲男孩在家中把玩一把子彈上膛但沒關保險栓的手槍，不慎誤傷一名6歲男孩，後者頭部中彈不治身亡。2023年1月，弗吉尼亞州一名6歲男童攜帶手槍上學，在教室里槍擊女教師澤溫爾，導致其身受重傷。



美國控槍運動團體“布雷迪”負責人克里斯.布朗說：“這裡平均每天有8個孩子在自己家里遭槍擊死亡或受傷，這個可怕的統計數據是美國獨有的。”他強調，向美國年輕一代灌輸“第二修正案允許所有美國人合法持槍”的觀點非常危險，並批評NRA邀請兒童參加旨在阻止槍支管控的征文比賽“令人毛骨悚然”。



近四成民眾支持教師“持槍上崗”



為應對日益嚴重的槍支暴力問題，越來越多的美國中小學開始進行“槍擊演習”，教導學生如何在槍手闖入校園時逃生。NPR於2023年10月底公布的一項民調顯示，55%的學生家長表示，他們子女所在的學校會進行“槍擊演習”；但衹有不到10%的家長在學生時代曾參加過這種演習。南加州居民納多尼說，她的兩個孩子分別上初中和高中，他們從幼兒園時期就每年都參加“槍擊演習”，如今已經對此感到麻木。



NPR民調還發現，民主黨和共和黨在如何改善校園安全這一問題上意見不一。65%的民主黨受訪者更重視社會和情感方面的措施，例如推廣反霸凌項目、加強心理健康教育等，但衹有38%的共和黨受訪者持同樣觀點；多達60%的共和黨受訪者認為應當增加安保措施，例如安裝金屬探測器、使用防彈玻璃和透明書包等，但衹有30%的民主黨受訪者持同樣觀點。此外，近四成受訪者支持教師參加使用槍支的培訓，並“持槍上崗”。