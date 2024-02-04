廣西聚焦政商勾連腐敗問題　深化系統治理

（來源：新華社） 中評社北京2月4日電／據中央紀委國家監委網站報導，日前，廣西壯族自治區紀委十二屆四次全會召開，會議部署了全區黨風廉政建設和反腐敗工作，要求持續緊盯“七個有之”問題，把嚴懲政商勾連腐敗作為攻堅戰重中之重，縱深推進正風肅紀反腐。



會議開幕當天，自治區紀委監委發布消息，決定給予玉林市委原書記莫樺開除黨籍和公職處分。經查，莫樺利用手中權力幫助不法商人老板承攬大量工程項目，從中收受好處費。



“深入學習貫徹習近平總書記關於黨的自我革命的重要思想，從捍衛政治安全的高度，錨定嚴懲政商勾連腐敗這個重中之重，精準發力、持續發力，以重點突破帶動整體推進，不斷拓展反腐敗鬥爭深度廣度。”自治區黨委常委，自治區紀委書記、監委主任房靈敏表示，堅持專項整治、系統治理雙管齊下，靶向糾治頑瘴痼疾，持之以恒淨化政治生態。



廣西去年3月部署開展領導幹部利用職權或影響力插手工程項目謀私貪腐專項整治，劍指政商勾連腐敗問題深挖細查。自治區紀委監委嚴肅查處自治區發改委原黨組書記、主任黃方方嚴重違紀違法案件。經查，黃方方利用職務便利為他人在項目承攬、土地規劃等方面謀利，是插手工程項目謀私貪腐的典型。在嚴的措施、嚴的氛圍下，南寧市原副市長劉為民成為專項整治中第一個主動投案的廳級領導幹部。專項整治開展以來，全區立案1792件、處分1178人、移送277人，形成強大震懾。



自治區紀委監委出台嚴禁領導幹部利用職權或影響力插手干預工程項目謀私貪腐的若干規定，推動健全招投標、政府投資項目監管、國資國企監管等一系列制度機制。全區緊盯重點問題、重點領域、重點對象，深化整治金融、國企、能源、醫藥、基建工程和招投標等權力集中、資金密集、資源富集領域腐敗問題。去年以來，全區嚴肅查處多起棄守金融安全風險底線的典型案件，斬斷金融機構從業人員和不法商人老板相互勾結的利益鏈。

