﻿美兩黨意見相左　控槍淪空談

2022年9月得州一間高中收到虛假槍擊案警報，民眾表情驚恐。（圖源：美聯社） 中評社北京2月4日電／據大公報消息，綜合BBC、《衛報》報導：槍支暴力對美國兒童造成長期影響。多項研究顯示，校園槍擊案會影響幸存學生的心理健康和學習成績；隨著家庭搬離案發社區，當地經濟也會受到衝擊。家長和學校被迫採取各種防範措施，包括使用防彈書包、進行“槍擊演習”、加強校園安保等，但美國政府卻始終無法推行控槍政策。究其原因，NRA等支持擁槍的團體是共和黨重要金主和盟友，民主黨的控槍方案則大多停留在口號階段，難有成效。



據統計，1998年至2022年，美國擁槍團體共花費近2億美元用於政治游說，而控槍團體的游說資金僅為2890萬美元。根據OpenSecrets網站整理的數據，美國國會有逾290名議員曾獲NRA資助，多數為共和黨議員，當中獲得最多資助的是猶他州聯邦參議員羅姆尼（逾1300萬美元），獲得逾百萬美元政治捐款的議員有15人，全是共和黨人。2023年12月，參議院共和黨人否決了民主黨提出的一項攻擊型武器禁令。



2022年，美國總統拜登簽署了控槍法案《兩黨更安全社區法》，但迄今為止收效甚微。2023年，全美超過4萬人死於槍支暴力。槍支安全組織“Everytown”法律和政策高級副總裁蘇普林納希望2024年大選期間，政客們能更關注槍支問題。她認為，承諾控槍可能有助於民主黨爭取獨立選民。但加州一項禁止人們在大多數公共場所攜帶槍支的新法1月再次受阻，上訴法院裁定新法違反憲法第二修正案。