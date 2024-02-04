美媒預測：拜登贏得民主黨首場初選

中評社香港2月4日電／據美國多家主流媒體測算和報導，現任總統拜登在3日舉行的美國2024年總統選舉南卡羅來納州民主黨初選中勝出。



新華社報導，南卡羅來納州初選是今年大選民主黨首場初選。該州投票站關閉不到半個小時後，美國多家主流媒體即根據測算結果宣布拜登獲勝，他輕鬆擊敗黨內競爭對手、國會眾議員迪安·菲利普斯和作家瑪麗安娜·威廉姆森。



拜登隨後在社交媒體上說，今年美國大選“利害關係巨大”，並指責美國前總統、共和黨選戰領跑者特朗普“決心”讓美國“撕裂”和“倒退”。特朗普此前炮轟拜登，稱拜登才是美國民主真正的威脅。



美國媒體和專家認為，拜登著眼通過南卡羅來納州初選檢驗民主黨選民對他競選連任的態度以及非洲裔選民對他的支持。該州一些民主黨選民表示，雖然拜登不是他們眼中最理想的代表，但依然會支持他，因為不能讓特朗普重返白宮。



拜登在美國2020年總統選舉中勝出，但時任美國總統特朗普拒絕認輸，引發一系列政治和法律紛爭。美國有線電視新聞網認為，如果二人再次交手，選戰將“撕裂且令人不安”。



初選是美國總統選舉的第一階段，民主、共和兩黨競選人在此期間爭奪各自黨派總統候選人提名。初選結束後，兩黨將各自舉行全國代表大會正式提名總統和副總統候選人。今年美國大選投票日為11月5日。