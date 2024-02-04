左手大考右手大賽　這個高三女生有點“神”

2月1日，中国选手程佳盈在国际滑联四大洲花样滑冰锦标赛女子单人滑短节目比赛中。（图片来源：新华社） 中評社北京2月4日電／據新華社報導，高三的期末考試、四大洲花滑錦標賽、“十四冬”，每一個任務看上去都讓人“壓力山大”，但18歲的程佳盈舉重若輕。她2日在上海舉行的四大洲錦標賽上帶來一套全新的自由滑，雖然成績一般，第18名，但這是她首次參加成年組國際大賽。



“第一次比這麼大場面的國際比賽，我覺得整個人靈魂都得到升華了，有一些小的遺憾、美中不足的地方，我覺得也可以接受，我把這些當做一次寶貴的經驗。”程佳盈說，“（參加）這種很高級別的比賽就會暴露出一些自己平時可能不太注意的問題，回去也可以改進。”



程佳盈昵稱“小貝”，從5歲起練習花滑，曾跟隨世界冠軍陳露訓練，參加過多次全國比賽，在2022年首次參加青年組國際比賽，在大獎賽捷克站上獲得女單第10名。



在國內的花滑選手中，小貝一直是令人羨慕的“別人家的孩子”。多數小選手升上初中就因為學業放棄了滑冰，而她始終堅持滑冰、讀書兩不誤，而且成績相當不錯。



“我開始學花滑的時候一周練三次左右，從初中開始每天都訓練，滿北京找人少的冰場。”她說，“有時候要從東邊一直往西到燕山那邊訓練，每天行程至少3個小時。”訓練和上學經常會有衝突，有時候比賽甚至正趕上考試，她只好做出選擇。



小貝的父母都是花滑愛好者，為了培養女兒，父親程棣專門學習了花樣滑冰的裁判規則，這幾年一直“兼職”擔任女兒的教練，參賽也都是他來陪同。小貝的媽媽經常在社交平台上分享女兒的訓練和生活。由於小貝近幾年並沒有跟隨職業教練訓練，所以被冰迷們開玩笑稱為“野生”的，還有傳聞說她的三周跳都是父母看書教會的。



程棣表示，自己幾年前就考取了花滑的國家級裁判資格，對女兒的訓練模式有自己的想法。“我學裁判是為了更好地理解這個項目，我想家長付出一小時的努力，如果能幫助孩子節約10分鐘，我就覺得值當。”他說，“網上很多人說小貝的三周跳是看書學的，其實這樣理解是不對的，她之前跟隨陳露教練練習了幾年，那幾年最大的收穫不是跳躍，是對花樣滑冰的理解，知道什麼樣的花滑是好的，應該朝哪個方向努力，這是陳露教練教她的最重要的事情。後面就是師父領進門，修行在個人了。”