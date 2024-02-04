“十四冬”火炬傳遞活動側記

中評社北京2月4日電／據新華社報導，臘月的呼倫貝爾草原，白雪皚皚，一場冰雪盛會的帷幕即將拉開。



2月3日，第十四屆全國冬季運動會火炬傳遞活動在內蒙古自治區呼倫貝爾市舉行。9時13分，聖火護衛手持火種燈走進活動現場，內蒙古自治區副主席麼永波手持點火棒點燃聖火盆，國家體育總局副局長李穎川點燃火炬後將其交給第一棒火炬手王桂芳，本次火炬傳遞活動開始。



今年62歲的王桂芳曾代表中國隊參加1984年第十四屆冬奧會速度滑冰比賽。“那時候我才22歲，轉眼已經過去了40年。”王桂芳說，“身為老一輩運動員，希望我能把心中對冰雪運動的這份熱情傳遞給年輕一代運動員，傳遞給更多熱愛冰雪運動的人，讓他們在賽場上追逐自己的夢想。”



“十四冬”聖火於2019年5月1日在內蒙古烏蘭浩特市“五一會址”成功采集，隨後聖火在內蒙古12個盟市傳遞。此次火炬傳遞是“十四冬”開幕前的最後一次，火炬手從滿洲裡國門景區出發，途經陳巴爾虎旗，最終到達“十四冬”開閉幕式和冰上項目舉辦地海拉爾區。共有65位火炬手參加，全程230公里，用時近6小時。



作為本次火炬傳遞的第一站，滿洲裡是我國重要的陸路口岸城市和國家向北開放的重要橋頭堡，是一座融匯中西文化的“歐亞之窗”。這裡“一眼望俄蒙，雞鳴聞三國”，邊境口岸、異域風情、特色城市建築等資源與傳統的國門、套娃景區、呼倫湖等旅遊資源形成呼應，冰雪運動也正在這座邊陲小城逐年升溫，成為冰天雪地裡的又一獨特風景。



跑步，是火炬傳遞中最常見的形式。然而，在呼倫貝爾這片多彩的土地上，“十四冬”火炬傳遞將當地的地形、地貌、氣候等元素融入其中，採用跑步傳遞、汽車傳遞、騎馬傳遞和全地形雪地摩托車傳遞共4種形式，讓人眼前一亮。



“這次火炬傳遞途經呼倫貝爾的3個旗（市、區），考慮到距離較遠，我們將汽車傳遞作為重要組成部分，傳遞距離約210公里，共有7名火炬手參加。”呼倫貝爾市體育事業發展中心主任溫勇介紹。



離開滿洲裡，“十四冬”聖火在陳巴爾虎旗“乘”上了草原的駿馬，伴著靜靜流淌的莫爾格勒河向前奔馳。