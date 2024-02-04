賣不動的Whoo：難增長的LG生活健康

中評社北京2月4日電／據北京商報報導，連著兩年業績下滑，韓國美妝集團LG生活健康的日子有點難。2月1日，北京商報記者獲悉，LG生活健康發布2023年財報，以業績的再次下滑為過去的一年畫上句號。在韓妝遇冷的大背景下，LG生活健康業績的不理想在意料之中。隨著主力高端品牌Whoo後面臨銷量下滑，價格體系混亂；多款高端品牌線下遇阻轉型線上……LG生活健康恐怕還要過一段艱難的日子。



渠道銷量減少



根據最新財報數據，2023年LG生活健康銷售額為366.09億元，同比下滑5.3%；營業利潤為26.2億元，同比下滑31.5%。



從LG生活健康各地區的銷售額來看，除北美地區，其他各地區均出現了不同程度的下滑。2023年，韓國本土市場銷售額為47725億韓元，占總銷售額70%，同比下滑4.6%。中國市場40.41億元，下滑19.6%。北美市場銷售額為32.32億元，同比增長10.9%。日本市場銷售額為19.95億元，同比下滑8.9%。



就業績相關問題，北京商報記者致電LG生活健康進行採訪，但截至發稿電話未接通。



針對業績的下滑，LG生活健康在財報中提到主要因中國需求疲軟導致主要渠道銷量減少，因部分渠道銷售額下降、海外結構調整費用等，導致營業利潤減少。



事實上，自2022年開始，LG生活健康營收利潤就出現雙降的局面。根據過往財報數據，2022年其全年銷售額7.19萬億韓元，同比下滑11.2%；營業利潤下滑44.9%至7111億韓元。而這種業績下滑，在業界看來是韓妝遇冷大趨勢下的意料之中。



盤古智庫研究院高級研究員江瀚表示，市場競爭的加劇是導致LG生活健康業績下滑的重要原因之一。中國化妝品市場競爭日益激烈，不僅有來自本土品牌的競爭，還有來自國際大牌的競爭，這使得LG生活健康在市場份額和銷售渠道上面臨巨大的壓力。同時，品牌形象和口碑的下滑也對LG生活健康的業績產生了負面影響。近年來，一些韓妝品牌因為質量問題、過度宣傳等原因，導致消費者對其信任度下降。這種不信任感一旦形成，就很難在短時間內消除，進而影響品牌的銷售業績。