紡織服裝行業有望持續回暖

中評社北京2月4日電／據證券日報報導，近期，A股紡織服裝上市公司相繼發布2023年業績數據。東方財富Choice數據顯示，截至1月29日17時，已有14家公司發布2023年業績預告。其中，8家預增，2家扭虧，2家預減，2家續虧。



良栖品牌創始人程偉雄對《證券日報》記者表示：“通過業績預告可以看到，紡織服裝市場需求正在逐漸增加，消費者對紡織服裝行業的消費信心回升。業績預增的企業可能在產品設計、品牌營銷、渠道拓展等方面取得了較好的成績，能夠滿足消費者的需求，提升了市場份額。”



有人歡喜有人愁



8家預增的紡織服裝上市公司包括報喜鳥、太平鳥、紅豆股份、錦泓集團、眾望布藝、七匹狼、森馬服飾和喬治白。除喬治白外，其他7家公司預計歸母淨利潤增幅均超過50%（含）。其中，錦泓集團的業績增長率最為亮眼，公司預計2023年實現歸母淨利潤約2.85億元至3.08億元，同比增加約299%到330%。



此外，紡織服裝市場的逐步回暖也帶動了紅蜻蜓、九牧王等2家企業加快業績修復，實現扭虧為盈。紅蜻蜓預計2023年實現歸母淨利潤4500萬元到5850萬元。九牧王預計2023年實現歸母淨利潤1.9億元至2.45億元。



據業績預告顯示，上述公司除了通過多品牌運營、提升產品力等增加收入外，通過優化渠道結構、控制租金和人力成本等措施進行降本增效也是其業績預增或扭虧的重要原因。



例如太平鳥就是降本增效方面的“佼佼者”。關閉低效門店、調整渠道、縮減廣告營銷費用等措施的推行使得太平鳥2023年業績有所改善。公司預計2023年歸母淨利潤為4.15億元左右，同比增加125%左右；營業收入同比下降9%左右，但銷售毛利率同比增加6個百分點，公司經營費用同比下降9%左右。太平鳥相關負責人對記者表示：“利潤增長的關鍵為推進組織變革，強化品牌力和產品力，嚴控商品零售折扣，加速關閉低效門店，聚焦經營質量提升。”



有人歡喜有人愁。在紡織服裝行業整體回暖的背景下，仍有多家公司2023年業績預減及續虧。其中，戎美股份預計2023年實現歸母淨利潤8121萬元至9045萬元，同比減少46%至51%；盛泰集團預計2023年實現歸母淨利潤8000萬元至1.2億元，同比減少78.73%至68.09%；哈森股份減虧，預計2023年歸母淨利潤虧損250萬元到500萬元。



服裝出口將改善



2023年，隨著國家穩增長擴內需政策持續發力顯效，人們消費活動逐漸增加，消費場景日益豐富，我國紡織服裝市場穩步回暖。國家統計局數據顯示，2023年限額以上單位服裝、鞋帽、針紡織品類商品零售額同比增長12.9%，其中2023年12月份限額以上單位服裝、鞋帽、針紡織品類商品零售額同比增長26.0%。



進入2024年，紡織服裝行業能否延續回暖態勢？對此，東華大學客座教授潘俊對《證券日報》記者表示：“紡織服裝行業整體發展態勢有望向好。首先，在各類政策加持下，2024年國內終端消費潛能將進一步被挖掘，紡織服裝市場將處於持續修復過程中。其次，2023年偏弱的紡織服裝出口將有希望在今年得到改善，預計今年紡織服裝出口降幅將持續收窄，甚至有望轉正。”



多家機構亦紛紛表示看好行業將迎來製造訂單拐點與品牌消費機遇。中銀證券認為，2023年服裝消費呈現弱復甦趨勢，復甦的大方向沒有改變，2024年服裝的銷售仍會呈現較為穩健的增長。浙商證券預計，2024年品牌服裝行業整體有望呈現出收入增長提速、淨利率修復狀態。



在此背景下，紡織服裝企業搶抓機遇，增品種、提品質、創品牌，正不斷努力開拓新渠道、贏得更大市場。



報喜鳥相關負責人對記者表示：“2024年公司將繼續堅持以服裝為主業，實施多品牌、全渠道發展，堅持成熟品牌穩健發展、成長品牌快速健康發展、培育品牌小步快走的經營策略，不斷夯實各品牌的市場基礎，扎實推進各品牌經營計劃的實施，持續推進產品力、渠道力、品牌力、運營力的提升。”



紅蜻蜓方面表示，未來，公司各品牌的發展都將更多的基於大模型在各個環節的深入運用，並將基於柔性快返模式下的新時代數智化供應鏈運營體系，實現高毛利、高周轉、低庫存，提升公司經營業績水平。