A股市場33單分拆上市計劃終止

中評社北京2月4日電／據證券日報報導，今年以來，已有大族激光、科達製造等2家公司宣布終止分拆上市的計劃。據東方財富Choice數據統計，截至2月2日，目前A股市場累計有33單分拆上市計劃終止。



從終止的原因來看，來自市場環境、業績變化、不滿足分拆上市條件等多個方面。從“A拆A”按下終止鍵後的情況來看，有的上市公司選擇繼續謀求新的分拆目的地，有的選擇繼續推進子公司業務發展，等待合適的時機。



南開大學金融發展研究院院長田利輝對《證券日報》記者表示，終止分拆可能是因為企業戰略決策、公司經營狀況等發生改變，或者分拆計劃預期目標落空。企業需要充分披露終止分拆的原因和影響，以保障投資者的權益。



終止分拆案例接二連三



市場環境變化成為近期終止分拆公告中頻頻出現的原因之一。1月31日晚間，大族激光發布公告稱，因當前市場環境發生較大變化，為統籌安排大族封測業務發展和資本運作規劃，公司決定終止大族封測分拆至深交所創業板上市並撤回相關上市申請文件。



1月20日，科達製造發布公告稱，基於目前市場狀況以及安徽科達機電自身發展規劃等因素考慮，經與相關各方充分溝通及審慎論證後，公司擬終止籌劃安徽科達機電分拆上市事宜。



除了市場環境變化外，上市公司業績不達標、不符合相關政策要求也是分拆終止的主要因素。例如，有的上市公司因業績不達標而終止分拆計劃，有的上市公司因籌備分拆期間實控人變更而終止分拆事項。

