百家公司預告淨利潤翻倍　多行業基本面改善

中評社北京2月4日電／據經濟參考報報導，隨著上市公司業績預告的披露落幕，A股2023年“業績版圖”輪廓漸顯。同花順數據顯示，截至2月1日記者發稿，A股已有2790家公司披露2023年業績預告，其中1164家公司業績預喜，占比超四成。分行業來看，文旅、電力等困境反轉行業的淨利潤增速較高，基本面改善明顯。展望2024年，多家機構預計A股上市公司盈利增長有望邊際改善。



超700家公司預計淨利潤翻倍



同花順數據顯示，截至2月1日發稿，A股已有2790家公司披露2023年業績預告，其中1164家公司業績預喜，占比超四成。從淨利潤增速來看，按照同比增長最大變動幅度，共有1502家公司預計歸母淨利潤同比實現正增長，711家公司預計歸母淨利潤同比翻倍。



從淨利潤規模上限來看，共有12家公司預計2023年淨利潤超過百億元，192家預計淨利潤規模超過十億元。其中，貴州茅台預計2023年實現營業總收入約為1495億元，同比增長17．2％；歸母淨利潤約為735億元，同比增長17．2％，超額完成業績目標。中國神華緊隨其後，預計2023年實現歸母淨利潤為578億元至608億元，同比下降12．6％至16．9％。受益於動力電池及儲能產業市場的持續增長，鋰電龍頭寧德時代預計實現歸母淨利潤425億元至455億元，同比增長38．31％至48．07％。



按照預告淨利潤同比增長最大變動幅度排序，共有30餘家公司淨利潤同比增長超10倍，因2022年的低業績基數，麗江股份成為2023年業績預告“增速王”。麗江股份預計2023年實現歸母淨利潤2．15億元至2．40億元之間，上年同期盈利368．46萬元，同比增長5735．10％至6413．60％。



文旅等多行業基本面改善



記者注意到，業績增速靠前的公司集中在文旅、電力、有色金屬等行業。2023年以來國內旅遊市場呈現強勢複蘇態勢，多家文旅行業公司搶抓市場機遇促發展。其中，麗江股份2023年遊客接待量明顯回升，公司三條索道共計接待遊客612．10萬人次，同比增長215．67％。三峽旅遊2023年遊客接待規模創歷史新高，旅遊核心產品（兩壩一峽、長江夜游）遊客接待量216．75萬人，較2022年同期增長367．08％。