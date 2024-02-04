新春走基層｜古鎮廟會上的“新”年味

中評社北京2月4日電／據新華社報導，淅淅瀝瀝的冬雨衝洗著武漢東西湖區柏泉古鎮的街道，作為當地的春節習俗，茅廟集廟會2月1日至3日舉辦。除了傳統的武漢本地臘肉、炸肉圓等，今年廟會上最火爆的是來自新疆的年貨。



羊肉、葡萄幹、饢……“新”年貨的攤位前聚集起前來品嘗購買的市民。廟會剛開市沒多久，武漢市民任利寧已經拎著大包小包。“沒想到今天在這裡能買到正宗的饢。之前在新疆吃過，一直念念不忘。”他展示著手裡一大袋饢說道，這次廟會不僅讓武漢市民品嘗到地道的新疆美食，也提供了一個瞭解新疆文化的機會。



劉拾蘋是新疆農產品企業域美攸香的客戶經理。早上5點，她特意穿上新疆民族服飾，帶著一箱箱新疆大棗趕到廟會現場。“雨越下越大，本來還有些擔心，但開市兩個小時，我們的營業額已經超過1000元了。”她一邊說，一邊招呼圍攏過來品嘗大棗的顧客。



據介紹，此次展銷的新疆特產有近百種，分布在23個攤位，這些產品大多來自湖北省對口支援的新疆博爾塔拉蒙古自治州和新疆生產建設兵團第五師。



“長江天山一線牽，鄂新兩地情相連。”湖北省援疆工作前方指揮部副總指揮程坷介紹說，自1999年開展援疆工作以來，湖北省每年投入資金3.88億元，已建設207個援疆項目。



“此次新疆人民送來了可口的美食和絢麗的歌舞，希望武漢市民領略到新疆之美。”程坷認為，這次廟會活動，是鄂新兩地交往、交流、交融的一次“雙向奔赴”。



在新疆年貨區的最前端，10輛紅色的售貨車一字排開格外醒目，這些售貨車來自湖北企業淳通汽車。“快來嘗嘗新疆葡萄幹。”“羊肉串美味不貴，歡迎品嘗。”淳通汽車總經理胡俊艶在車前招攬著往來的顧客。她說，開著售貨車把新疆特產賣到全國各地，是企業正在做的援疆公益項目。



“我們會將大部分收益返還給新疆企業和農戶，讓他們受益。”胡俊艶說，這次廟會是這些售貨車第一次在武漢亮相，之後，售貨車將會開到武漢的商圈、社區，讓新疆特產走到武漢市民身邊。



在今年的茅廟集廟會上，除了新疆的特產，來自恩施咸豐縣的土家族特產也大受歡迎，現場的新疆歌舞演出和恩施民俗活動展示引來陣陣喝彩。武漢東西湖區柏泉街黨工委書記胡耀武介紹說，柏泉古鎮的茅廟集廟會是當地傳承已久的春節習俗，今年的廟會堅持推陳出新，與多地聯動辦會，不僅豐富了市民的年貨選擇，更是文旅融合發展的一次有益嘗試。