河北高陽：電商生態釋放特色產業發展潛能

中評社北京2月4日電／據科技日報報導，交易額達三百億元，“拳頭”產品俏銷四方



“現在下單這款毛巾，還有春節禮物獻上。”1月30日，在河北柏立信家紡股份有限公司跨境電商直播間，主播劉婷正在慷慨激昂地進行年貨促銷直播。



“這種直播帶貨銷售方式，已經成為我們家紡銷售的新渠道。”該公司總經理劉珈歧告訴記者，目前電商銷售額已經占到他們全年銷售額的30%以上。



劉婷所在的直播間，僅是河北省高陽縣近年來傾力打造的數千個直播場景之一。



“我們現有淘寶鄉鎮4個，電商企業千餘家，電商店鋪近萬家，2023年電商交易額達300億元。”高陽縣商務局局長董峰介紹，該縣的紡織品、農機配件等特色產品，成為電商企業直播帶貨的“拳頭”產品。



在高陽縣龐口鎮，農機配件也“觸網”俏銷四方。“我們這裡有600餘家通過電商平台來交易的企業和個人。”該鎮黨委書記趙曙光告訴記者，2023年，該鎮農機配件電商交易額達78億元，同比增長30%。



“讓縣域特色產品‘觸網上雲’，是我們為傳統產業轉型升級打造的一條新賽道。”董峰表示，近年來，他們積極營造電商產業新生態。



前不久，高陽縣舉辦了電商產業創新發展大會，業內專家學者齊聚高陽，共謀電商如何助力產業發展。



“這次活動，不僅對接了電商平台和行業精英人士，還實現了專業技術、優勢資源等方面的共享。”董峰認為，這為加快該縣電子商務體系建設提供了有力支撐。