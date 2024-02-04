多地全力保供應穩價格

中評社北京2月4日電／據經濟日報報導，春節將至，重要民生商品市場消費將迎來階段性高峰。從國家發展改革委獲悉，多地積極採取守住生產供應“基本盤”、集結保供穩價“主力軍”、暢通運輸配送“補給線”等措施，全力保障市場供應充足、價格穩定。



生產供應方面，北京市加強5萬餘畝在田蔬菜田間管理，4000餘畝蔬菜生產設施建成投產，預計春節期間本地蔬菜產量達2萬餘噸。石家莊市對48個“菜籃子”產品應急保供基地實行周報制度，指導做好設施蔬菜防災減災和病害防控，科學安排種植茬口，確保春節期間蔬菜供應不斷檔；針對積雪可能造成溫室大棚、養殖設施垮塌的安全隱患，對全市3萬餘個果蔬設施大棚、9576家養殖場進行了全面排查，確保農產品安全。南京市加強與內蒙古、甘肅、河北等茄果類蔬菜產區對接，提前鎖定貨源；走訪周邊39家糧食保供企業和25個蔬菜保供基地，對接糧食、蔬菜生產、加工、運輸等事宜，壓實外埠保供措施。



保供穩價方面，天津市組織市供銷系統、食品集團800餘個零售網點加大貨源調運力度，豐富供應品類，穩定銷售價格；推動電商平台加大供應保障力度，確保重要民生商品線上消費訂單及時配送到位。沈陽市組織承儲企業在保證政府凍豬肉儲備和土豆、白菜、蘿蔔、圓葱等冬春蔬菜儲備基礎上，加強與大型商超、生鮮連鎖超市等零售終端對接，暢通投放渠道，確保儲備肉菜儲得住、調得動。長沙市搭建“市、區（縣）、街鎮、社區、企業”五級保供預案體系，組織生產企業、重點批發市場、流通企業、電商平台、連鎖商超簽訂節日保供承諾書，承擔積極組織貨源、維護價格秩序等責任。



運輸配送方面，廣東省加強應急運輸能力儲備，安排包含普通貨車、冷鏈運輸車在內的1650台省級道路貨運應急車輛，全力保障重要民生商品運輸能力；強化重點地區和主要交通樞紐、骨幹路網的運行監測調度，提前做好粵北、瓊州海峽和港澳方向等重點地區重點環節的保通保暢準備。青島市以配送“蔬菜包”、點對點接駁等方式，充分調動社區、街道等社會力量，打通民生商品供應“最後一百米”；通過推送就近采買小程序等多種方式，提升網購訂單運送效率，滿足居民線上消費需求。