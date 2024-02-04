“新中式”走俏　“國潮風”帶火年貨消費

中評社北京2月4日電／據新華社報導，隨著農曆臘月二十三北方小年的到來，龍年春節的腳步越來越近。在一些消費者的“年貨清單”裡，今年多了一款頗有儀式感的商品——拜年服。



家住安徽的張女士告訴記者，自己剛給女兒買了一套大紅色的拜年服。“‘過新年，穿新衣’。今年特意給孩子買一套當下流行的國風馬面裙套裝，衣服厚實保暖，孩子穿上既喜慶又可愛。”



抖音電商數據顯示，1月13日至1月28日抖音商城好物年貨節期間，抖音裡帶“＃國潮”“＃新中式穿搭”話題的短視頻播放量超過5億。在大量優質國風短視頻和直播間內容推介下，新中式服裝在抖音電商走紅，銷量同比增長超21倍。



“龍年漢服套裝”“新中式宋錦外套”“兒童秋冬馬面裙”……一款款色澤華麗、圖案精致的新中式服裝，既能融入日常穿搭又凸顯節日氛圍感，屢屢登上淘寶熱搜。



在山東省菏澤市曹縣大集鎮，主播們正忙著向消費者介紹今年新推出的龍年拜年服。據統計，山東曹縣生產的漢服占全國漢服市場四成以上份額。



“今年的拜年服上身以傳統棉襖為主，在樣式和設計上加入了龍鳳刺綉，袖口及袖長稍作增補，更符合現代人的時尚追求，領口加以絨毛，滿足保暖需求；下身是‘火出圈’的馬面裙。”曹縣穿越大唐漢服雲倉銷售經理黃曉燕說。



融合傳統與現代元素的“新中式”穿搭持續走俏，“新中式”風格也逐步走進攝影、美妝等人們生活的方方面面，掀起一波國潮“鬧”新春。



“00後”大學生小王告訴記者，為了迎新年，最近她特意拍了一組新中式風格寫真。“穿著馬面裙套裝，配著古建築的紅墻黃瓦，既典雅又大方，正好可以作為我的春節拜年照。”



小王說，身邊不少同學對妝容的追求也在走向“新中式”。“我們不喜歡歐美濃妝的沉悶感，更喜歡有幾分‘清冷感’和‘骨相美’的‘新中式’妝容。它更加注重對細節的精致打磨，更貼近亞洲人的五官特點，展現了中國女性端莊溫婉且充滿內涵的美。”