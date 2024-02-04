星空丨5日晨我國部分地區可賞月掩心宿二

中評社北京2月4日電／據新華社報導，天文科普專家介紹，2月5日清晨，天宇將上演一幕趣味天象——月掩心宿二，屆時，我國新疆、青海、西藏的部分地區可以看到遮掩的全過程，其他地區可以看到月亮與心宿二近距離靜靜相望的場景。



月球是天空中移動速度較快的自然天體，由於月球的視直徑遠大於恒星（或行星）的視直徑，在巡天過程中會遮擋住背景恒星（或行星），這一現象叫作“月掩星”。



中國天文學會會員、天文科普專家修立鵬介紹，心宿二，即天蝎座α星，是一顆紅超巨星，在全天恒星亮度排名中列第15位，肉眼看上去明顯發紅，常被稱為“天蝎座的心臟”。在我國古代，心宿二被稱為“大火”，成語“七月流火”中的“火”指的就是心宿二，它是掛在天上的“溫度計”，是古人判斷季節的“指示星”。



本次月掩心宿二的掩始時間為北京時間5日07時06分04秒，掩甚時間為09時04分18秒，掩終時間為11時02分35秒。



修立鵬表示，本次月掩心宿二，我國衹有新疆、青海、西藏的部分地區可以看到遮掩的全過程，屆時，心宿二從月面的亮面掩入，暗面復出；南部地區雖然有不少都位於掩食帶內，但掩星發生時，天色已經大亮，無法觀測。



此次月掩心宿二時，月相為農曆臘月廿六的殘月，不至於過於明亮而影響對心宿二的肉眼觀測；特別是掩終時，心宿二再現的過程更容易觀測。而看不到掩星的地區，在凌晨的東南方低空可以看到一彎殘月與微紅的心宿二近距離相依相伴的場景。



修立鵬提醒，無論在城市還是鄉村、郊外，心宿二一般都能夠用肉眼直接看到，感興趣的公眾屆時只需要選擇一個視野開闊且無燈光干擾的地方，面朝南方和東南方天空進行觀賞即可。



