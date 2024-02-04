21世紀必將見證中非共同發展振興

中評社北京2月4日電／據新華社報導，中國是世界上最大的發展中國家，非洲是發展中國家最集中的大陸。相似的歷史遭遇、共同的歷史使命讓中國與非洲緊緊相連。



律回春漸，新元肇啟。2024年1月13日至18日，中共中央政治局委員、外交部長王毅赴埃及、突尼斯、多哥、科特迪瓦訪問，這是中國外長連續34年新年首訪非洲。1月15日至24日，習近平主席特別代表、中共中央政治局委員、國務院副總理劉國中赴烏幹達出席不結盟運動第十九次峰會和第三屆南方首腦會議並訪問阿爾及利亞、喀麥隆、坦桑尼亞。上述訪問踐行中國對非合作真實親誠的理念，體現了中國對非洲的高度重視和對非洲發展振興的堅定支持。



——關鍵時刻見真情



中非團結友誼是在共同爭取民族解放的鬥爭中形成的，又在共同發展振興的征程上得到升華，是值得倍加珍惜和弘揚的寶貴精神財富。近來，全非洲同中國建交的53個國家都以不同形式表達對一個中國原則和中國和平統一大業的堅定支持。回顧新中國成立以來的歷史，凡是在涉及中國核心利益和重大關切問題上，非洲國家都予以堅定支持，充分體現了中非相互支持的優良傳統。作為非洲的老朋友、好朋友和真朋友，中國也將永遠與非洲兄弟站在一起，堅定支持非洲國家維護獨立、主權和民族尊嚴，堅定支持非洲提升國際地位和話語權，成為世界政治、經濟、文明發展的重要一極。



——攜手實現現代化



中國正在向第二個百年奮鬥目標進軍，以中國式現代化全面推進中華民族偉大復興。與此同時，非洲正朝著非盟《2063年議程》描繪的美好願景加速前進，全力建設和平、團結、繁榮、自強的新非洲。



邁向現代化的道路豐富多樣。推進一體化是非洲國家和人民自主選擇的現代化道路。中國一直予以堅定支持並願做非洲探索現代化道路的同行者。中國已連續14年穩居非洲最大貿易夥伴國地位，中國援建或參與建設的鐵路、公路、港口、電力等大型基礎設施項目不斷造福非洲人民，蒙內鐵路、亞吉鐵路、非洲疾控中心總部等旗艦性項目助力非洲民生改善。從攜手應對自然災害到全面落實G20緩債倡議，從衛生健康減貧惠農到數字創新綠色發展，中國始終是非洲國家最可信賴的夥伴。在2023年舉行的中非領導人對話會上，中方宣布發起“支持非洲工業化倡議”，實施“中國助力非洲農業現代化計劃”和“中非人才培養合作計劃”。這三大舉措涵蓋非洲實現現代化迫切需要的領域，也是中國以實際行動支持非洲發展的生動體現。非洲是充滿希望的大陸，在加快發展的同時又保持自身獨立性，把前途命運牢牢掌握在自己手里，必將走出一條成功的非洲式現代化道路。