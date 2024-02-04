﻿港媒時評／“港澳平”戳穿他們真面目

一批市民自发到政府总部递信，支持就基本法23条立法。（图片来源：大公报） 中評社北京2月4日電／據大公報報導，自特區政府展開基本法23條立法公眾咨詢以來，香港主流民意表達了堅定支持立法的鮮明態度，但與此同時，還有一些人千方百計攻擊抹黑。他們是什麼人？為何如此害怕23條立法？新華社昨日播發“港澳平”文章，該文一針見血指出：反23條立法的人做賊心虛、心裡有鬼、甘心當狗，這是他們反對的真正原因。



1月31日，“港澳平”在《為什麼香港社會各界都支持盡快完成23條立法》一文中，深刻指出了香港社會堅定支持23條立法的原因：明大義、知憂患、盼發展。在昨日播發的《為什麼反中亂港分子如此害怕和阻撓23條立法》文章中，“港澳平”則從三方面剝下反23條立法者的偽裝。



這些人身負罪孽。正如“港澳平”所指出，反中亂港分子“都知道自己幹了多少禍國亂港的壞事”。由於做賊心虛，那麼當23條立法完成，他們再要作出破壞香港穩定、危害國家安全的惡行，就不可能逃脫法律的制裁，他們怎能不驚慌惶恐？



這些人圖謀不軌。正如“港澳平”所指出，反中亂港分子“要把香港變成一個獨立半獨立的政治實體”。心懷不軌的人，才會恐懼法律。當23條立法把之前的法律漏洞一一堵塞後，這些反中亂港分子再要宣揚“港獨”、意圖煽動將無所遁形，種種障人耳目的伎倆也不可能玩下去了，他們怎能不焦急頑抗？



這些人聽命外力。正如“港澳平”所指出，反中亂港分子“不願做堂堂正正的中國人，卻要做被敵驅使的狗奴才”。他們長期以來靠美西方勢力的豢養，充當反中亂港的“爛頭蟀”，當23條立法後斬斷其與外部敵對勢力的聯繫，他們只能成為喪家之犬，沒有了“洋主子”作依靠，也沒有了賴以生存的“嗟來之食”，他們怎能不垂死掙扎？



青山遮不住，畢竟東流去。“港澳平”文章從往績、意圖、本質三個維度，將反中亂港分子瘋狂阻撓23條立法的真面目一層層揭開。23條立法得人心、順民意，決不會因為幾個蒼蠅嗡嗡叫、幾個走狗亂吠而受到干擾，在香港由治及興的進程中，這些不想香港好、不想國家好的跳梁小丑，螳臂當車、蚍蜉撼樹！正如“港澳平”所指出：23條立法就是要讓那些企圖破壞香港穩定、危害國家安全的邪惡勢力感到害怕，他們在香港興風作浪、為非作歹的日子過去了！