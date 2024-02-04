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糧農組織舉辦中國農曆春節招待會
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2024-02-04 12:15:13
2月2日，人們在位於意大利羅馬的聯合國糧農組織總部體驗中國茶藝。（來源：新華社）
中評社北京2月4日電／據新華社報導，聯合國糧食及農業組織（糧農組織）2月2日晚在意大利首都羅馬糧農組織總部舉辦中國農曆春節招待會。多國駐意外交人員、意大利官員及糧農組織工作人員齊聚一堂，歡慶佳節。據糧農組織介紹，這是該聯合國機構首次正式慶祝中國農曆春節。活動現場布置了富有中國文化特色的大紅燈籠和其他傳統春節裝飾，呈現一派熱鬧祥和的氛圍。
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