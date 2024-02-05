中興新村昔日台灣省主席官邸　歐式木屋很美

台灣省主席官邸採歐式木屋設計。（中評社 方敬為攝） 中評社南投2月5日電（記者 方敬為）南投縣中興新村為台灣省政府所在地，自實施“精省”後，除了省府辦公廳舍部分空間由“活化專案辦公室”進駐使用，其餘包括員工宿舍、官邸等大多淨空閒置，其中昔日台灣省主席官邸雖然被列入“地方創生育成村”利用範圍，但迄今無團隊進駐使用，目前大門深鎖不對外開放。該建築是歐式木屋，有圍牆庭院，空間偌大，可想見過去省主席的起居規格。



台灣省主席官邸位在中興新村光華路小巷內，是一幢兩層樓高的歐式木造建築，外觀保留原木顏色，屋瓦則是採紅色鋪成，建築風格與一旁的民宅平房形成強烈差異。由於位在巷內，年輕一輩的當地居民可能都不知道該建物曾經是省主席官邸。



除了木屋本身，官邸外圍有磚牆環繞，大門則是鋼材打造，還設有崗哨亭，過去有維安駐守，木屋後方則是庭園，環境清幽，為了方便省主席進出，還特別闢建圓環便利車輛通行。



據了解，這處官舍最早是台灣省副省長官邸，由於台灣省主席官邸在九二一震災中倒塌而拆除，之後包括省主席張博雅、范光群及林光華等三人，才改住到副省長木屋。目前該建築被列為“外觀保存，局部可彈性使用”的第二類文化資產，列入“地方創生育成村”利用範圍，但迄今無團隊進駐使用。