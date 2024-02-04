中評社北京2月4日電／網評：春運70年，不變是溫情



來源：東方網 作者：苗瑞祥



春運一頭連著流動的人，一頭帶動著發展，是暢通國民經濟循環的重要一環。春節臨近，一句“回家過年”牽動多少人內心最柔軟的情愫。據分析研判，今年春運期間全國客流總量將達到90億人次，這樣的客流規模，讓人再次感受到一個生機勃勃的“流動的中國”。



自1954年媒體首次提出“春運”一詞以來，這場盛會已經走過了70個年頭。如今，每年春運期間約有90億人次參與此次“人類最大規模人口遷徙”，與70年前相比，這數字令人瞠目結舌。



要讓數十億人次平安、有序、溫馨地踏上歸途，考驗著交通、安全、服務、後勤保障等方面的組織能力。鐵路、公路、民航等部門聚焦“走得了，走得好”，優化運力、提高速度、加密路網、升級服務，為的就是回家路快捷、通暢、安全。這背後的支撐，就是我們國家越來越強大，經濟活力越來越旺盛。



再來看看回家的游子。根據最新數據預測，春運首日全國鐵路預計發送旅客量將達到1060萬人次。與過去不同的是，如今大多數人選擇輕裝出行，攜帶一個大號拉杆箱和幾盒特產就返回老家，網購和物流的發展使得游子能夠提前將心意寄回家鄉。



與70年前相比，中國的基礎設施保障能力也大大增強。例如，在1988年之前，中國尚未建成一條完整的高速公路網絡；而如今，綜合交通網絡總里程已超過600萬公里，其中公路通車里程超過535萬公里。作為全球最大的高速鐵路網和高速公路網之一，以及世界級港口群，中國的交通網絡日益完善。這不僅拉近了回家的距離，也彰顯了中國製造業的底氣和實力。



70年來的春運就像一列時光列車，載著一代又一代的中國人，見證了中國經濟社會的巨大變遷，創造了豐富的情感記憶。每年的春運都是一個龐大系統的考驗，它不僅檢驗著硬件實力，更考驗著軟服務的品質。春運旅途寄托著濃濃鄉愁、深深牽掛，也承載著奔向新生活的憧憬與夢想。今年春運發生了“結構性變化”，呈現出點多、線長、面廣的局面態勢，加上特殊節點流動大、人員密集，相關部門必須秉持“時時放心不下”的責任感與使命感，建立和完善與春運“結構性變化”相適應的科學管理機制，讓“流動中國”更具活力、更加和諧。



春運70年，是我國經濟社會高質量、高速度發展的70年。春運的擁擠、艱辛也慢慢被從容、愜意所代替。悠悠70載，春運不只是遷徙的代名詞，也是中國發展的縮影，社會文明的風向標，民生冷暖的檢驗所。