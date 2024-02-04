中評社北京2月4日電／網評：高鐵“遛娃艙”，是真誠服務的實踐



來源：東方網 作者：苗瑞祥



近日，在廈門開往上海的G1654次高鐵列車上，一群小旅客在乘務員的帶領下玩著趣味小遊戲，整節車廂都沉浸在孩子們的歡聲笑語中。這列高鐵列車的9號餐車車廂部分區域被臨時改造成“遛娃艙”。（2月1日 新華社）



在春運期間，大量的旅客湧向火車站，踏上回家的路。對於許多家庭來說，帶娃出行是一大挑戰。長時間的旅途、狹小的空間和吵鬧的環境常常讓家長和孩子倍感疲憊。高鐵列車上的“遛娃艙”不僅為帶娃家庭提供了更加舒適的旅行體驗，更展現出鐵路部門對旅客出行的細致關懷和人性化的服務理念。



開設“遛娃艙”這一舉措是鐵路部門針對春運期間帶娃出行這一現實需求所做的創新嘗試。在高鐵列車上設立專門的區域，為孩子們提供豐富多彩的活動和娛樂設施，讓他們在旅途中能夠找到樂趣，與小夥伴們一同度過愉快的時光。這種寓教於樂的方式，不僅有助於培養孩子們的社交能力，同時也為家長們提供了交流和互動的平台。



而且，“遛娃艙”有助於推動社會對帶娃家庭出行的關注。隨著家庭結構和出行需求的多樣化，鐵路部門應當與時俱進，滿足不同群體的出行需求。開設“遛娃艙”這一舉措，傳遞出一個積極的信號：社會應當給予帶娃家庭更多的關注和支持。家庭是社會的細胞，親情紐帶尤為重要。春運作為中國特有的大規模人口遷徙現象，也是傳統文化與現代生活交融的重要體現，“遛娃艙”的出現不僅體現了對孩子的關愛，更是對家庭親情的一種呵護。



此外，“遛娃艙”的出現也具有一定的文化意義。在中國的傳統文化中，家庭觀念深厚，親子關係的重要性不言而喻。通過“遛娃艙”這一創新舉措，鐵路部門將傳統文化與現代交通服務相結合，為人們在漫長的旅途中帶來了家的溫暖和文化的傳承。